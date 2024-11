Hospital Imigrantes é pioneiro no uso de tecnologia para tratamentos urológicos pelo SUS no estado

O IMAS/Imigrantes Hospital e Maternidade de Brusque agora conta com o mais moderno e inovador aparelho de laser Holmium, o VersoPulse / Power Suite – equipamento de última geração voltado para a fragmentação de cálculos renais e realização de procedimentos como HoLEP (enucleação da próstata com laser), oferecendo tratamentos minimamente invasivos e mais eficazes na área da Urologia.

De acordo com o diretor médico do hospital, Fernão Araújo, que também é médico urologista, o laser Holmium é amplamente reconhecido por sua versatilidade e segurança no tratamento de cálculos urinários, permitindo a fragmentação precisa dos cálculos e facilitando sua remoção sem a necessidade de grandes cortes.

“Além disso, é essencial para a HoLEP, um tratamento revolucionário para hiperplasia prostática benigna, que reduz significativamente o tempo de recuperação e os riscos de complicações. Esse laser também pode ser usado em outras áreas da urologia, como no tratamento de tumores vesicais”, detalha.

Atendimentos pelo SUS

Fernão ressalta que o equipamento está disponível no hospital tanto para atendimentos particulares/convênio, quanto para os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) atendidos por meio de convênios com prefeituras e governo do Estado.

“O que reforça o compromisso do hospital em oferecer o melhor em tecnologia e tratamentos acessíveis para todos, com um cuidado igualitário e de alta qualidade. Padrão que é a marca do Instituto Maria Schmitt em todas as suas unidades”, frisa.

O médico revela que o IMAS/Imigrantes é pioneiro no uso desta tecnologia pelo SUS em Santa Catarina, o que representa grande avanço para a saúde pública local. “Estamos comprometidos em proporcionar tratamentos com o mais alto padrão de qualidade para todos os nossos pacientes”, completa.

Tecnologia

Comparado aos tratamentos convencionais, o laser de alta potência traz avanços substanciais. Antes, o tratamento de cálculos renais envolvia procedimentos mais invasivos, com maior desconforto e tempo de recuperação mais longo para os pacientes.

“Agora, com o laser holmium, os pacientes podem contar com uma solução rápida, eficaz e menos invasiva, com menores taxas de complicações e uma recuperação acelerada. Esse salto tecnológico coloca o Hospital IMAS/Imigrantes na vanguarda dos tratamentos urológicos em Santa Catarina”, comemora Fernão.

Segundo ele, o hospital já tem outros investimentos previstos para a área da Urologia. “Planejamos adquirir novos equipamentos complementares em breve, para expandir ainda mais a capacidade do hospital em atender as necessidades dos nossos pacientes com o máximo de tecnologia e inovação. Além disso, pretendemos ampliar nossa equipe especializada em procedimentos minimamente invasivos, assegurando que nossos pacientes tenham acesso ao que há de melhor na medicina moderna”, conclui o médico.

