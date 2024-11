Buracos em rua do Águas Claras causam transtornos para os moradores em Brusque

Os moradores da rua PM-023, no bairro Águas Claras, em Brusque, sofrem transtornos com buracos na pista. Imagens da via foram enviadas ao jornal O Município.

“Três carros já estragaram ao passar pelos buracos. Quando chove, tudo fica encharcado. É uma situação bem difícil pra gente”, diz uma moradora, que preferiu não se identificar.

Veja as imagens:

O que diz a prefeitura

Questionado pela reportagem, o secretário de Obras, Ivan Bruns Filho, afirma que houve um rompimento de tubulação na via, além de um conserto do Samae recentemente. Ele explica que, para o reparo, é necessário um rompedor, pois o concreto da via é mais espesso.

“Assim que tivermos uma condição de tempo favorável iremos intervir ali. Acredito que seja na próxima semana”, prevê.

