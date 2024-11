IFC de Brusque promove feira sobre economia solidária neste sábado

Neste sábado, 9, das 9h às 12h, o Instituto Federal Catarinense (IFC) de Brusque irá promover a primeira Feira de Economia Popular e Solidária (Ecosol). O evento está incluído na sétima edição da Semana de Formação Acadêmica, Científica, Cultural e Humanística (FACCHU).

A Semana FACCHU é um evento integrado, de caráter científico e tecnológico, que tem

como objetivo divulgar e dialogar sobre ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação,

compartilhando experiências vivenciadas por estudantes e profissionais das mais diversas

áreas.

Neste contexto, a inserção da Feira Ecosol junto à programação acadêmica visa

incentivar a economia solidária e estimular o consumo consciente, dando espaço ao

empreendedorismo local.

A feira terá entrada gratuita e receberá uma variedade de produtores e empreendedores,

cada um trazendo uma proposta única.

Confira os produtos já confirmados pelos expositores:

– Laços, tiaras, faixas, pulseiras e colares, peças infantis e adulto;

– Biscoitos artesanais e decorados;

– Aromatizadores de ambiente e incensos artesanais;

– Geleias, molhos, tomate seco, conservas, kombucha e bolo de pote;

– Acessórios em cristais e macramé;

– Adesivos botânicos e cristais;

– Chaveiros, marcadores de página, brincos, colares, imãs, broches e peças

colecionáveis;

– Dentre outros produtos coloniais e artesanais.

Além da venda de produtos, a abertura deste último dia de evento contará com uma

apresentação musical do Sonata – Escola de Música e Espaço Cultural e com uma Mesa

Redonda de Egressos do IFC. Confira a programação completa clicando aqui.

