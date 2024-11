Sábado Fácil: CDL de Brusque promove evento neste dia 9; confira programação

No dia 9, acontece mais uma edição do Sábado Fácil, promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Brusque na praça Barão de Schneeburg, no Centro.

As atividades iniciam às 9h e a população poderá usufruir de diversos serviços gratuitos como orientações de saúde, teste acuidade visual, saúde bucal, manutenção e limpeza de óculos, consulta de crédito, apresentações musicais e de grupo de dança, campanha educativa do Zoobotânico, ações de reciclagem em parceria com a empresa Veolia, entre outros.

Já as crianças poderão se divertir com os brinquedos educativos, cama elástica, pintura facial, jogos de mesa e trenzinho. Neste dia, o comércio também atenderá em horário estendido, com as lojas abertas até às 17h.

“Estamos muito felizes em promover mais uma edição do Sábado Fácil, um evento que une lazer, saúde e serviços gratuitos para a comunidade, além de fortalecer nosso comércio local. Essa é uma oportunidade para as famílias aproveitarem o dia com diversas atividades e para os lojistas atenderem em um horário especial, fortalecendo ainda mais nossa economia e o convívio social em Brusque”, destaca o presidente da CDL Brusque, Valter Kohler.

O Sábado Fácil é uma realização da CDL Brusque, com apoio do Sesc, Unifebe, Uniasselvi, Senai/Sesi, Kohler Ótica, Ferris Ótica, Grupo Aliados da Tradição Brusque e Odonto Sharing.

Primeira Feira do Empreendedor

A edição de novembro do Sábado Fácil terá também a primeira Feira do Empreendedor, que faz parte das ações de encerramento do curso de Empreendedorismo Infantil, que atende 30 professores da rede municipal de ensino de Brusque, em parceria com o Senai e a CDL.

O curso teve origem no projeto desenvolvido em 2023, pelo Centro de Educação Infantil Nova Brasília, que apresentou aos alunos da instituição noções de educação financeira e empreendedorismo.

Neste ano, o projeto foi transformado em curso, oferecido de forma híbrida aos professores do Infantil 2 até o 3º ano do Ensino Fundamental. Os profissionais foram capacitados nesta temática, com o objetivo de aplicar os conceitos aprendidos de forma lúdica, possibilitando que as crianças adquiram um aprendizado significativo sobre o tema.

Durante o Sábado Fácil serão expostos 22 projetos desenvolvidos por 19 escolas da rede municipal de ensino, com o intuito de incentivar a educação financeira e promover o empreendedorismo infantil.

“A feira dará visibilidade às criações das crianças, mostrando o que foi realizado em sala de aula e destacando o impacto dessa iniciativa. A feira foi idealizada para inserir as crianças em todo o processo, desde a produção até a comercialização dos produtos”, destaca a coordenadora de Educação Infantil, Milene Tavares, uma das responsáveis pelo curso.

Confira as atrações:

Orientações de saúde;

Teste de acuidade visual;

Manutenção e limpeza de óculos;

Orientações de saúde bucal;

Campanha educativa do Zoobotânico;

Exposição do projeto Empreendedorismo Infantil;

Ações de reciclagem em parceria com a empresa Veolia;

Brinquedos educativos;

Cama elástica;

Pintura facial;

Jogos de mesa;

Apresentações musicais;

Consulta de crédito;

Trenzinho;

Grupo de dança;

Leia também:

1. Frente fria atinge Brusque nesta quinta-feira e anuncia mudanças para o fim de semana

2. Duas pessoas ficam feridas após colisão entre bicicleta e moto no Rio Branco, em Brusque

3. Centro e Limeira são os bairros com maior adesão ao programa Rede de Vizinhos em Brusque; confira ranking

4. Quina 6576 e Lotofácil 3238: veja números sorteados nesta quarta-feira

5. Vagas de emprego: Sine de Brusque divulga lista de oportunidades disponíveis



Assista agora mesmo!

Com história de superação, Celebration Beat foi casa de duplas sertanejas: