Ex-deputados de Brusque são homenageados pela Alesc nos 35 anos da Constituição catarinense

Os ex-deputados constituintes José Luiz Cunha, o Bóca, e Luiz Amilton Martins foram homenageados pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc) nesta quarta-feira, 7. Os dois integraram a Assembleia Estadual Constituinte, que resultou na promulgação da Constituição catarinense, há 35 anos. Bóca, além de ex-deputado, é ex-prefeito de Brusque. Luiz Amilton também foi vereador no município.

“Reverenciamos com muito respeito aqueles que formataram a Constituição com muito esmero e dedicação, para atender os catarinenses”, elogiou o presidente da Assembleia Legislativa, Mauro de Nadal (MDB-SC). “Ela é a guardiã dos direitos do cidadão, da harmonia e do equilíbrio entre os poderes”, destacou. Julio Garcia (PSD-SC) é o único constituinte que ainda tem mandato no Legislativo estadual.

Além dos ex-deputados e deputados, diversas autoridades marcaram presença no evento. A sessão contou com participação do governador Jorginho Mello (PL); do 2º vice-presidente do TJ-SC, Júlio César Machado Ferreira de Melo; da presidente do TRE-SC, Maria do Rocio Luz Santa Ritta; do presidente do TCE-SC, Herneus de Nadal, do prefeito interino de Florianópolis, João Cobalchini (MDB), e outros.

