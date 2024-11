Paraguaio morre após ser atingido por caminhão em rodovia de Florianópolis

Um idoso de 63 anos, de nacionalidade paraguaia, morreu após ser atingido por um caminhão na rodovia SC-401, na região de Canasvieiras, no norte da ilha de Florianópolis. O acidente aconteceu nesta quinta-feira, 7.

Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros atenderam à ocorrência. A vítima apresentava graves lesões na coluna cervical e morreu no local do acidente. O Instituto Médico Legal (IML), a Polícia Científica e outras autoridades também foram acionados.

O acidente

O caminhão transitava pela faixa da direita no momento em que o idoso, que estava no acostamento, foi atingido. Uma testemunha informou à Polícia Militar Rodoviária (PMRv) de Santa Catarina que viu o homem correndo pelo acostamento pouco antes de ser atingido.

O motorista do caminhão realizou o teste de bafômetro, que não apontou presença de álcool no organismo. Após o acidente, ele observou uma viatura do Samu e fez sinal para que parasse. Além disso, permaneceu no local durante a atuação das autoridades de segurança.

