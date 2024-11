A peça “O Feliz, Um Palhaço na Estrada”, está em cartaz na Escola de Educação Básica Professor João Boos nesta segunda-feira, 11. O espetáculo é uma jornada pelas tradições do circo, guiada pelo personagem Feliz, um palhaço inspirado nos imigrantes italianos do Vale do Itajaí. Em exibição única na cidade e com acessibilidade em libras, a apresentação é gratuita e aberta ao público.

Interpretado por Jean Massanero, o personagem cativa o público com seu humor espontâneo e suas reflexões poéticas sobre a vida, representadas em números que remetem aos clássicos picadeiros de circo.

Além da apresentação em Guabiruba, “O Feliz, Um Palhaço na Estrada” segue em turnê por outras escolas em Santa Catarina. Até dezembro, escolas em cidades como Barra Velha, Taió, Ibirama, Guaramirim, Canelinha e Ilhota também receberão o espetáculo. Cada apresentação é acompanhada por uma roda de conversa, onde os alunos têm a chance de dialogar sobre a experiência teatral.

Serviço

O que: Espetáculo O Feliz, Um Palhaço na Estrada

Quando: segunda-feira, 11 de novembro, às 18h30

Onde: EEB Professor João Boos, R. São Pedro, 140, Guabiruba

Quanto: gratuito