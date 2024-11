O grupo de montanhistas de Brusque, Robidamont, protagonizou uma aventura memorável ao conquistar o Pico da Tijuca, ponto mais alto da cidade do Rio de Janeiro, durante o primeiro fim de semana de novembro.

Com seus 1.022 metros de altitude, o pico foi o cenário perfeito para uma expedição repleta de emoção.

Ao todo, 42 experientes montanhistas participaram dessa jornada, onde, cercados pelo verde exuberante da floresta, puderam se deparar com animais silvestres ao longo do caminho.

Crianças e idosos no Pico da Tijuca

A aventura reuniu integrantes de Brusque, Guabiruba, Gaspar, Blumenau, Nova Trento, Itajaí, Balneário Camboriú, São João Batista e Joinville, unidos em um cenário mesclando beleza natural e desafio físico.

Entre os entusiastas, destacou-se o jovem Roger Galvan, de apenas 7 anos, cuja coragem e habilidade surpreenderam a todos.

No outro extremo da faixa etária, o experiente Edenir da Silva Lopes, de 75 anos, mostrou uma vitalidade admirável, demonstrando que o amor pela montanha não tem idade.

Camaradagem no Pico da Tijuca

Desde o início da viagem, os montanhistas enfrentaram dificuldades. O trânsito lento, por exemplo, testou a paciência do grupo.

No entanto, ao montarem o acampamento, um espírito de camaradagem e entusiasmo rapidamente tomou conta do ambiente.

Assim, teve início uma noite de confraternização, repleta de histórias compartilhadas e expectativas para a subida que viria no dia seguinte.

Ao amanhecer, embalados pela empolgação, os aventureiros então se lançaram na trilha que os levaria ao cume do Pico da Tijuca.

Cada passo trazia uma nova perspectiva, até que, finalmente, todos alcançaram o topo, sendo brindados com uma vista deslumbrante que abrange toda a cidade do Rio de Janeiro.

A imagem das praias, dos estádios, dos icônicos cartões-postais cariocas e dos contrastes urbanos, que muitos até então conheciam apenas pela TV, emocionou os montanhistas, proporcionando uma experiência inesquecível e digna de filme.

Além da conquista pessoal e coletiva, o grupo foi recebido com entusiasmo e elogios pelo Parque Nacional da Tijuca, onde mais uma vez foram reconhecidos pela organização e pelo espírito de união.

Esse reconhecimento é especialmente significativo em uma cidade que atrai aventureiros de todo o mundo, tornando o feito dos brusquenses ainda mais marcante.

Turismo consciente

Um agradecimento especial foi dedicado ao guia local Dirlei Silva, coordenador do Circuito de Turismo Sustentável e de Base Comunitária no Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro.

Dirlei, com sua vasta experiência, não só facilitou o acesso do grupo ao parque, mas também ofereceu uma visão integrada e consciente da natureza, alinhando turismo e sustentabilidade de forma exemplar.

Ele atua como um grande incentivador da educação ambiental, promovendo atividades que vão desde caminhadas e trilhas pedagógicas até experiências mais intensas, como o pernoite em áreas de camping.

Isso possibilitou ao grupo Robidamont vivenciar plenamente a essência do montanhismo.

Memórias do Pico da Tijuca

Para o grupo de montanhistas de Brusque, esse desafio superado no Pico da Tijuca representou muito mais do que um feito físico.

Trata-se de um encontro com a natureza, com a história e, principalmente, com a superação individual e coletiva.

Cada participante trouxe consigo lembranças de tirar o fôlego e a satisfação de terem alcançado um dos cenários mais icônicos do Brasil.

Galeria de fotos

Para encerrar esta pauta com chave de ouro, apresentamos uma magnífica galeria de fotos então compartilhada pelo grupo Robidamont.

Acompanhe esta seleção exclusiva, que ilustra com precisão toda a trajetória e emoção capturadas nesta história.

*Créditos: grupo Robidamont >>

