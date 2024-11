Motorista colide contra casal em motocicleta e foge do local em Camboriú

Na tarde da segunda-feira, 4, um grave acidente de trânsito deixou um casal ferido na rua Guaraparim, esquina com a rua Cerejeira, no bairro Tabuleiro, em Camboriú. A colisão aconteceu por volta das 17h e envolveu uma motocicleta e um carro. Após o impacto, o motorista do carro fugiu sem prestar socorro às vítimas.

O casal, um homem de 46 anos e uma mulher de 42 anos, estava em uma motocicleta CG TITAN preta, trafegando pela rua Guaraparim em direção à Avenida Santa Catarina.

Ao chegarem à esquina com a rua Cerejeira, foram atingidos lateralmente por um Volkswagen Fox branco que não respeitou a preferência. Com a força da batida, ambos foram arremessados para a calçada.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou uma equipe dos bombeiros prestando os primeiros socorros ao casal. Após o atendimento inicial, os dois foram encaminhados ao Pronto Atendimento do Hospital Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú, onde passaram por avaliação médica.

Até o momento, a polícia não conseguiu identificar a placa do Volkswagen Fox envolvido no acidente, e o motorista permanece foragido.

