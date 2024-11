No sábado, 9, e no domingo, 10, a Fundação Cultural de Brusque promoverá o 3º Festival de Teatro. O evento será realizado no Centro Empresarial de Brusque (CESCB). A entrada é gratuita.

A programação conta com 11 peças teatrais de diferentes gêneros. O evento é voltado para toda a família, mas algumas peças possuem classificação indicativa de 10 e 12 anos. No sábado, 9, as apresentações iniciam às 14h, com Elementarte, do colégio Cônsul Carlos Renaux.

Confira a programação

Sábado, 9:

14h – Elementarte (Colégio Cônsul Carlos Renaux – Luciano Mafra) – Livre;

14h40 – Sonhos (APAE de Brusque – Evailson Oliveira Inomata ” Vavá”) – Livre;

15h35 – O Enterro (Fundação Cultural de Guabiruba – Daivid Matias) – Livre;

16h – O Peso das Cartas (Fundação Cultural de Guabiruba – Daivid Matias) – Livre;

16h40;

Intervalo (1h20);

18h – Brusqueton (Universo Cênico – Bia Zancanaro) – 12 anos;

18h30 – Um ato de Nelson (Fundação Cultural de Guabiruba – Daivid Matias) – 12 anos;

19h30 – A Tragédia de Macbeth (Colégio Cônsul Carlos Renaux – K’roll Oliveira e Luciano Mafra) – 12 anos;

20h35 – Encerramento.

Domingo, 10:

14h – A Cantora Careca (Colégio Cônsul Carlos Renauxs – K’roll Oliveira) – Livre;

15h10 – Chapeuzinho Vermelho (Fundação Cultural de Brusque – Thiago Martins) – Livre;

16h15 – Intervalo (1h30);

17h45 – Novelo e Novelas (Colégio Cônsul Carlos Renaux – Luciano Mafra) – 10 anos;

18h50 – Romeu e Julieta – Entre o Amor e o Conflito (Primo Atto Produções – Monique Neves) – Livre;

19h20 – Encerramento.

