Professora de Ensino Superior de Brusque fala sobre o orgulho de ensinar e formar futuros profissionais

Em comemoração ao Dia dos Professores, celebrado em 15 de outubro, o jornal O Município destaca histórias de profissionais que impactam vidas e moldam o futuro da sociedade. Entre essas histórias está a de Eliane Kormann, brusquense de 53 anos que há quase três décadas se dedica ao ensino e à formação de novos educadores.

Com uma vasta trajetória na profissão, Eliane é professora universitária no curso de pedagogia da Unifebe e também atua como assessora pedagógica dos cursos de graduação, sendo responsável pela formação de professores.

Com formação sólida, que começou no Colégio Cônsul Carlos Renaux, Eliane seguiu sua paixão pelo ensino com uma graduação em pedagogia, além de uma pós-graduação em Educação e especialização em Metodologias Ativas e Tecnologias Educacionais.

Seu caminho acadêmico foi coroado com um mestrado em Educação. Hoje, ela ensina cerca de 150 alunos no curso de pedagogia, formando futuros profissionais que levarão adiante os princípios e valores que ela tanto preza.

“Dar aula para o Ensino Superior é contribuir com a formação de um profissional que vai atuar no mundo do trabalho, por isso, há muita responsabilidade”.

Ela ressalta a importância de metodologias diferenciadas que promovam o protagonismo do estudante, a inovação e a criatividade.

“As aulas precisam aproximar a teoria da prática, além de promover atitudes éticas e de engajamento com o meio social e ambiental”.

Inspiração na profissão

A vocação de Eliane para o ensino surgiu cedo, inspirada ela tia dela, Geltrudes Lizete, professora de matemática. “Desde criança, eu já queria ser professora. Brincava de escolinha, e minhas bonecas e irmãos eram meus alunos”, relembra.

Aos 16 e 17 anos, ela já substituía professores da rede estadual, consolidando sua escolha pela profissão. “Eu usava um guarda-pó branco, que fazia parte da identidade docente, e caminhava pela cidade com tanto orgulho de vestir aquele jaleco”, conta emocionada.

Ao longo dos anos, Eliane acumulou experiências que vão da Educação Infantil ao Ensino Superior. Segundo a professora, todos os segmentos lhe trouxeram valiosos aprendizados.

“Posso dizer que aprendi mais do que ensinei. A sala de aula é um espaço de transformação, onde o processo de aprendizagem é conduzido com seriedade, leveza e alegria. Ensinar é um ato de amor. Sem amor, a docência perde o sentido”, afirma.

Outro ponto que Eliane valoriza é a escuta sensível do professor. Ela destaca a importância de ouvir o aluno, afirmando que essa escuta promove mais aprendizado e respeito pelo saber do outro.

“Além disso, o estudo deve ser contínuo. Estudar deve ser um estado permanente para o professor, se quisermos ter sucesso e reconhecimento na carreira”, aconselha.

Questionada sobre sua visão do passado, Eliane diz orgulhar-se da trajetória que construiu e do impacto que teve na vida de seus alunos. Para ela, o mais importante dos aprendizados foi compreender o papel do professor.

“Fazemos a diferença na vida dos alunos e no mundo. Se pudesse, faria tudo de novo! Escolhi ser professora, e isso me trouxe infinitas oportunidades, realizações, alegrias e aprendizados. Isso não tem preço”, conclui.

