Governador Jorginho Mello pode ter problemas internos no PL ao oficializar adesão do MDB ao governo

Ruídos

Um passarinho veio dizer que o governador Jorginho Mello pode ter problemas internos no seu partido ao oficializar a adesão do MDB ao governo do Estado. Nada demais se, para bater o martelo, tivesse consultado as principais lideranças de seu partido, o PL, o que praticamente não fez. A conferir.

Cadastro do terror

Uma proposta apresentada no Senado cria o Cadastro Brasileiro de Organizações Terroristas (CadTerror) e busca reforçar a legislação contra a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo. De autoria do senador Jorge Seif (PL-SC), o projeto foi encaminhado para análise da Comissão de Defesa da Democracia (CDD). Seif diz que sua iniciativa é uma resposta às crescentes ameaças globais, acentuadas pelos ataques do Hamas contra Israel, em outubro de 2023.

Cidades bilionárias

Levantamento feito pelo Portal Brasil 61 mostra que 92 cidades brasileiras atingem um Produto Interno Bruto (PIB) superior a R$ 1 bilhão. Em SC são quatro: Chapecó, R$ 1,1 bilhão; Joinville, R$ 2,5 bilhões; Blumenau, R$ 1,8 bilhão é Balneário Camboriú, R$ 1,09 bilhão. Surpreende Itajaí não estar nessa lista.

Anti-Trump

Os milhares de catarinenses, especialmente de Criciúma e entorno, que vivem nos Estados Unidos, legalizados ou não, tem transmitido às suas famílias uma tensa preocupação quanto às eleições de hoje por lá. Há quase uma unanimidade entre eles, que detestam Donald Trump, que em toda sua campanha elegeu os imigrantes como inimigos, quando não rotulando-os de criminosos. E isso cria um clima hostil contra eles vindo dos americanos e do Partido Republicano, embora muitos reconheçam a importância dos imigrantes para o país

Filiais

Este espaço foi informado, ontem, que o governo Lula criou “filiais” do Ministério da Cultura em 26 Estados e que deu seu comando a petistas para “defesa da democracia”. Ainda não foi possível saber do seu paradeiro por aqui.

Sem calado

Dizem as folhas que quase metade da capacidade dos grandes navios porta-contêineres que chegam ao mercado até 2026 não pode vir para o Brasil porque não há calado (profundidade) e berços de atracação em mais da metade dos portos. Como solução, o setor cobra o governo para que sejam realizadas mais obras de dragagens como em São Francisco do Sul, onde sua autoridade portuária pretende publicar ainda neste ano o edital para alargamento e aprofundamento do acesso à Baía de Babitonga, onde estão localizados o terminal e o porto de Itapoá. Estima-se uma perda de receita anual para o país de US$ 20,6 bilhões (mais de R$ 116,5 bilhões) em importações e exportações devido às restrições.

À mesa

A Federação das Associações Empresariais de SC (Facisc) enviou ofícios aos senadores catarinenses reivindicando sua participação no debate sobre a regulamentação da Reforma Tributária em relação ao Simples Nacional, dia 11. Até agora não foi convidada, o que parece inadmissível já que foi sua confederação que teve contribuição na criação do Simples e na formulação da Lei da Microempresa. É um assunto que interessa a mais de 20 milhões de micro e pequenas empresas optantes por aquele regime tributário.

Triste liderança

SC é o Estado com maior taxa de incidência de câncer de mama no Brasil, com 74,79 casos para cada 100 mil mulheres, de acordo com os últimos dados atualizados do Ministério da Saúde.

Cerveja nos estádios 1

Pela lei estadual 19.020, sancionada em julho passado pelo governador Jorginho Mello, a venda de cerveja nos estádios e arenas esportivas no Estado tem um regulamento: deve iniciar, no máximo, duas horas antes do início do evento, cessando até duas horas após seu encerramento. Tem funcionado bem desde então. Mas agora, na Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados, foi aprovado projeto que proíbe a venda, a distribuição e o porte de bebidas alcoólicas nos campeonatos profissionais de futebol de âmbito nacional. O texto altera a Lei Geral do Esporte. Tal venda, atualmente, é regulada por leis estaduais e municipais.

Cerveja nos estádios 2

Conforme levantamento feito pelo jornalista Rodrigo Vessoni, entre 1988 e 2023 foram registradas 384 mortes em decorrência de conflitos entre torcedores no país. Um caso marcante ocorreu em 2023, quando a jovem torcedora Gabriella Anelli foi fatalmente atingida por estilhaços de vidro durante um confronto de torcidas nas proximidades do Allianz Parque, antes de uma partida entre Flamengo e Palmeiras.