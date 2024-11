Edição de 2024 da Fenarreco conquista selo de evento “Carbono Neutro”; entenda como funciona o processo de certificação

A 37ª edição da Festa Nacional do Marreco (Fenarreco), realizada entre 10 e 20 de outubro de 2024, conquistou o selo “Carbono Neutro”. O título foi alcançado por meio de um processo de medição e neutralização das emissões de gases de efeito estufa (GEE), com o apoio da empresa brusquense Neutraliza, especializada em sustentabilidade. Outra parceria foi com a Veolia, responsável pela coleta e pelo descarte dos resíduos.

A certificação, que é dada pela própria Neutraliza, reconhece ações concretas implementadas, que vão além da preservação ambiental e que contribuem com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU).

“A Fenarreco é um exemplo regional de como é possível realizar eventos de grande porte com responsabilidade ambiental, gerando benefícios diretos para o meio ambiente e para a comunidade”, ressalta o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Valdir Walendowsky.

As árvores serão plantadas em um local seguro, onde permanecerão por no mínimo 20 anos.

Medindo o impacto ambiental

Com base na metodologia do GHG Protocol, a quantificação das emissões na Fenarreco considerou o consumo de energia elétrica, os impactos gerados pelo deslocamento das bandas, o uso de gás de cozinha e o manejo de resíduos.

Foram contabilizadas as emissões de diferentes fontes em escopos específicos: energia (0,1%), deslocamento das bandas (13,5%), gás de cozinha (18,7%) e resíduos, responsáveis por 67,5% das emissões totais.

O total de emissões geradas pelo evento foi de 16.960 toneladas de CO₂, com 2.577 toneladas de emissões evitadas por meio da reciclagem de resíduos. Para compensar o impacto, a Neutraliza implementou o plantio de 98 árvores nativas, encerrando a festa com a certificação de “Carbono Neutro”.

“Esse projeto representa uma contribuição direta para a construção de um futuro mais sustentável. Buscamos firmar um compromisso contínuo com ações que possam ser exemplo para outros eventos, levando em consideração a importância de medir e compensar as emissões de carbono. A cada ano, desejamos reforçar nosso papel em prol de um mundo melhor e mais sustentável, impactando positivamente o presente e o futuro de nossa comunidade”, destaca o secretário.

