Corpo de mulher é encontrado boiando em rio de Pomerode

O corpo de uma mulher foi encontrado boiando na manhã desta terça-feira, 5, no Rio do Testo, no Centro de Pomerode. A Polícia Científica está investigando a identidade e causa da morte.

O caso aconteceu próximo a uma ponte que liga a rua Paulo Zimmermann à rua Hermann Weege. O Corpo de Bombeiros Voluntários foram acionados para o resgate por volta das 10h34.

Por conta do local ser perto de uma área comercial, um trabalhador foi quem avistou o corpo e acionou os bombeiros.

Conforme o Corpo de Bombeiros Voluntários, o corpo era de uma mulher e ficou aos cuidados da Polícia Científica. Até o momento, a vítima não foi identificada e não há mais informações sobre o caso.

A Polícia Civil e Militar também estiveram no local e atenderam a ocorrência.

