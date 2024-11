No interior de Botuverá, onde o aroma do campo e o som da natureza se fundem em perfeita harmonia, encontra-se a propriedade de Alisson Gonçalves, um verdadeiro paraíso rural, digno de figurar em cartões-postais.

Hoje, a pauta nos leva à rua Henrique Vanelli, ou, como os moradores locais costumam chamar carinhosamente, à “Beira Rio de Botuverá”.

Nesse cenário encantador, encontramos, pois, um ambiente que vai além das expectativas.

Trata-se de um lugar onde a vida interiorana se manifesta em todo o seu esplendor, com uma diversidade de animais convivendo em liberdade.

Todos são então rodeados por uma paisagem que parece saída de um sonho.

Encanto em Botuverá

Ao adentrar no recanto de Alisson, o visitante é imediatamente capturado pela beleza avassaladora que o cerca.

O verde exuberante da mata que abraça o terreno, o som contínuo das águas do rio Itajaí-Mirim serpenteando e as correntes que se quebram nas pedras formam uma melodia que embala os sentidos.

Na beira do rio, uma charmosa praia natural se estende, criando um convite irresistível para um momento de paz e contemplação.

O som do rio, misturado ao sussurro das folhas ao vento, faz o cenário vibrar com uma energia única, quase mágica, onde cada detalhe revela a essência do interior.

Vida selvagem em Botuverá

Por todos os lados, animais de diversas espécies circulam livremente pelas pastagens e campos.

É comum avistar galinhas cacarejando animadamente, enquanto outras chocam seus ovos. Gansos também passeiam com elegância à beira do rio.

Perus espalham suas asas como se fossem pavões e até mesmo porcos descansam preguiçosamente à sombra das árvores.

Cavalos majestosos galopam ao longe, criando uma imagem cinematográfica contra o horizonte verde, e cabras saltitam alegremente, transmitindo a sensação de que o tempo por ali é um aliado generoso.

É, de fato, um zoológico a céu aberto, onde o ciclo natural da vida se desenrola com uma graça que é rara de se encontrar nos dias de hoje.

Botuverá e seu santuário natural

No meio de toda essa beleza, o canto dos pássaros ressoa em harmonia com os outros sons da “bicharada”.

A sinfonia da natureza é ininterrupta, renovando-se a cada instante e enchendo o ar com um sentimento de nostalgia, como se estivéssemos voltando há um tempo em que a simplicidade e a tranquilidade eram parte inseparável da rotina.

O cheiro da terra úmida, o frescor que chega vindo das águas e o calor do sol que toca a pele criam uma experiência sensorial.

Essa vivência transporta o visitante para um lugar onde o passado e o presente se encontram.

Nesse espaço, a natureza é soberana e convida a uma reconexão com o que é essencial.

As imagens capturadas ali falam por si mesmas, revelando um cenário que encanta e emociona.

Cada fotografia é um registro fiel de um lugar onde os animais vivem em perfeita comunhão, onde a mão do homem se faz presente apenas para cuidar e preservar.

A propriedade de Alisson não é apenas um refúgio para as espécies que lá habitam.

Na verdade, é um santuário que nos faz lembrar do quanto podemos aprender com a natureza, ensinando-nos a nos encantar com as pequenas coisas que ela oferece.

E assim, em meio a tanta grandiosidade, a mata que contorna o local se faz presente, imponente, moldando o espaço com sua majestade verdejante.

É um cenário que impressiona e cativa, nos fazendo parar para admirar, mesmo que por um instante.

A cada passo, uma nova surpresa, uma nova vida que se revela, reafirmando que, na simplicidade do campo, há uma riqueza infinita a ser descoberta.

Portanto, ao final desta visita, fica uma certeza: o santuário natural de Alisson não é apenas um pedaço de terra em Botuverá.

Um lembrete da natureza

É um lembrete vivo de que a natureza, quando respeitada e cuidada, retribui com belezas que tocam a alma.

Que esse lugar continue sendo o refúgio de tantas espécies e que a harmonia que ali se encontra inspire todos aqueles que tiverem o privilégio de conhecer este pequeno grande paraíso.

Galeria de fotos

Vamos encerrar esta pauta em grande estilo, apresentando uma galeria de fotografias surreal que ilustra de maneira objetiva toda a narrativa que compartilhamos.

Prepare-se para se encantar com as imagens deste selvagem e natural paraíso em Botuverá, a seguir.

*Créditos das imagens: Ciro Groh/O Município

