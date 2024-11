Jean Pirola critica “má vontade de alguns” na prefeitura: “não pode enganar as pessoas”

O vereador Jean Pirola (PP) fez duras críticas à Prefeitura de Brusque durante a sessão ordinária da Câmara nesta quinta-feira, 7, em relação à falta de resolução de uma demanda de uma morada do bairro Rio Branco.

Pirola, que apoiou a eleição de André Vechi (PL), foi sondado para ser secretário a partir do dia 1º, apesar de preferir buscar a presidência da Câmara, mas não poupou críticas.

A moradora, funcionária pública e merendeira do CEI Tia Trude, solicitou em julho ao vereador que fosse resolvido o problema do esgoto de sua casa.

“Muitas vezes, nós brigamos e vamos atrás das demandas e esbarramos na boa ou má vontade de alguns. E, várias vezes, nós passamos por mentirosos, enganadores ou sem força para resolver a vida do cidadão. Uma moradora, funcionária pública e merendeira do CEI Tia Trude, não tem a sua vida resolvida pela administração pública. Isto me causa algo que não posso falar no microfone. Me deixa revoltado”.

Pirola relatou que, antes de ser procurado, a moradora já havia contatado a prefeitura anteriormente “várias vezes”. Na sua rua, foi feito um asfalto novo e não há ligação da fossa da casa dela para a rede pública. “Tem que tomar banho e lavar roupas no vizinho ou usar o banheiro da creche onde trabalha”.

O vereador do PP, então, entrou em contato com o gabinete do prefeito, que repassou a demanda para a Secretaria de Obras. Segundo Pirola, o setor informou que faria o conserto assim que terminasse algumas demandas no Rio Branco.

De acordo com ele, porém, até então, o problema não foi resolvido. “Aí, começamos uma Via Crucis. Em agosto buscamos de novo e deram a mesma resposta. Em setembro, o vice-prefeito (André Batisti, o Deco) foi até a creche e, na minha frente, na dela e da diretora da escola, ele cobrou o setor de Obras que resolvesse o problema da cidadã. Eles deram o prazo de uma semana. Em setembro, ela me ligou e cobrei de novo, mais uma vez deram o prazo de uma semana. Em outubro, me ligou outra vez dizendo que não aguentava mais e ia procurar a imprensa por causa das mentiras que contaram. E é o meu nome, eu que fui lá e eu passo por mentiroso”.

“Se fossem outros vereadores, teriam feito essa obra”

Segundo o vereador, a última resposta que deram para o vice-prefeito é de que a obra já tinha sido feita, o que não aconteceu. “Eu pedi para a moradora e ela me mandou um vídeo, mostrando que nada foi feito na rua. O poder público há muitos anos, não só essa administração, joga a responsabilidade do esgoto nas costas do cidadão”.

Pirola, então, criticou a prefeitura por, na opinião dele, priorizar demandas de outros vereadores. “Mas eu garanto, que se fossem outros vereadores, teriam feito essa obra. Quando vem na tribuna, como disse o Nik Imhof (em um outro momento), parece mágica e eles fazem. Estou começando a acreditar que isso é verdade. Quando você vem aqui, bate e xinga, eles fazem e o vereador não passa por mentiroso, enganador e mau caráter. Isso me revolta bastante. Não pode enganar as pessoas. Se não vai fazer, é melhor dizer e o morador faz por conta própria”.

Apesar de ter “fé que a nova administração está fazendo estudos e vai iniciar o esgoto, tirando a responsabilidade das costas do cidadão”, Pirola ainda afirmou que, como apoiou a eleição de André Vechi, vai mudar a postura a partir de 2025.

“A partir de 1º de janeiro, eu faço parte dessa administração. Se hoje cobramos, a partir de 1º de janeiro vamos exigir. Se fazermos parte de um time, não pode defender alguns em detrimento de outros”.

Assista agora mesmo!

Com história de superação, Celebration Beat foi casa de duplas sertanejas: