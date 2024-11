A Escola Sesi de Brusque inaugura, neste sábado, 9, o plantão de matrículas para o ano letivo de 2025. Os visitantes poderão acompanhar o andamento das obras da nova escola, que já estará em atividade para receber os alunos no início do ano. O evento será realizado acontece das 9h às 13h na Escola SESI, avenida 1º de Maio, 670.

O objetivo da escola é apresentar a proposta pedagógica aos pais e tirar dúvidas. Conforme a coordenadora de mercado da instituição, Carina Imhof, as famílias que visitarem o espaço nesse dia também terão acesso a matrículas com preços especiais.

“Teremos matrículas com valores especiais durante o plantão. Foi montada uma estrutura para receber pais e alunos interessados em iniciar ou continuar seus ciclos na instituição, que conta com modelo pedagógico de referência e inovação”, explica.

Após o evento de sábado, o plantão de matrículas permanecerá recebendo as famílias durante dias úteis, das 9h às 18h30, até o início do próximo ano letivo.

Nova estrutura da Escola Sesi

O novo bloco da escola conta com cerca de 5mil m², distribuídos em quatro pavimentos, com capacidade para 1,3 mil alunos. Conforme a coordenadora de Educação Básica, Louise Caetano, são 26 salas de aula amplas e com uma estrutura moderna para as atividades diárias, específicas para cada faixa etária.

“A nova estrutura contará também com cozinha experimental, laboratório de ciências, educação tecnológica, sala de arte e sala de dança. Também teremos um amplo espaço de dedicação integral à metodologia de ensino Steam, adotada pela Escola Sesi”, comenta ela. “Todos os espaços, sejam laboratórios ou salas, têm como principal objetivo aproximar o processo de aprendizagem do aluno, tornando-o protagonista nesse caminho de realizações”, conclui.

