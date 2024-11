Desabastecimento de vacinas afeta unidades de saúde de Brusque; confira os imunizantes em falta

Na tarde desta sexta-feira, 8, a Secretaria de Saúde de Brusque informou, em nota, o desabastecimento temporário de vacinas essenciais na rede pública de saúde. A falta de envio dos imunizantes pelo Ministério da Saúde resultou na ausência das vacinas Tetra, HPV, Dengue, Febre Amarela (FA), DTP e Varicela.

Conforme nota, esse desabastecimento impacta diretamente a rotina das unidades de saúde. Além disso, interfere na comprovação de vacinas exigidas para a matrícula e rematrícula de crianças na rede municipal de ensino.

Assim, a nota aponta que os pais que precisam de comprovantes de vacinação podem procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima ou a Policlínica. Nos casos em que a vacina necessária não estiver disponível, a secretaria orienta que o responsável solicite um documento oficial que ateste a falta do imunizante, para que a matrícula escolar possa ser realizada sem impedimentos.

Enquanto aguarda a reposição das vacinas pelo governo federal, a Secretaria de Saúde esclarece que está em contato contínuo para a normalização do abastecimento. Como medida temporária, a vacina DTP será substituída pela Penta, o que deve garantir a proteção de crianças que necessitam dessa imunização.

Confira nota na íntegra sobre o desbastecimento:

Nota da Secretária de Saúde – Vacinas

Em decorrência da falta de envio de vacinas por parte do Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde do município informa o desabastecimento temporário de vacinas essenciais no sistema de saúde pública. As vacinas Tetra, HPV, Dengue, Febre Amarela (FA), DTP e Varicela, indispensáveis para a rematrícula de crianças na rede municipal de ensino, encontram-se em falta. Esse cenário tem impactado diretamente a rotina das unidades de saúde do município.

Para os pais que necessitam comprovar a vacinação dos filhos, a orientação é buscar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima ou a Policlínica. Caso a vacina desejada não esteja disponível, será fornecido um comprovante indicando a falta do imunizante. Com esse documento, o responsável poderá realizar a matrícula ou rematrícula da criança sem dificuldades.

A secretaria esclarece que, enquanto não há previsão oficial para a reposição dessas vacinas, e que está em constante diálogo com o governo para normalizar o abastecimento. Vale ressaltar que a vacina DTP será substituída temporariamente pela Penta, garantindo, assim, a proteção necessária às crianças que aguardam imunização.

Leia também:

1. Tempo em Brusque: saiba o que muda no fim de semana após a chuva

2. Funcionário de folga é preso furtando supermercado no Santa Rita, em Brusque

3. Motociclista fica gravemente ferido após ser atingido por carro e colidir com caminhonete estacionada no Souza Cruz

4. Parque Caminho das Virtudes: obras avançam e paróquia deve inaugurar espaço em novembro

5. Com possíveis aposentadorias, efetivo policial de Brusque deve receber novos agentes



Assista agora mesmo!

Com história de superação, Celebration Beat foi casa de duplas sertanejas: