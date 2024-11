Motociclista fica gravemente ferido após ser atingido por carro e colidir com caminhonete estacionada no Souza Cruz

Um motociclista de 29 anos foi encaminhado ao hospital em estado grave após ser atingido por um carro e, na sequência, colidir com uma caminhonete na noite desta quinta-feira, 7, no Souza Cruz, em Brusque.

O acidente aconteceu por volta de 19h na rua Maximiliano Furbringer (SC-486). De acordo com dados colhidos pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) no local, o motociclista foi atingido por um Jeep Renegade, que transitava no sentido Botuverá-Brusque, e convergiu à esquerda sem parar no acostamento. Após a colisão, a moto bateu em uma Saveiro, que estava estacionada.

O motociclista sofreu fratura exposta na perna esquerda e foi encaminhado ao Hospital Azambuja. A motorista do Renegade, uma mulher de 37 anos, não se feriu.

