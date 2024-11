Funcionário de folga é preso furtando supermercado no Santa Rita, em Brusque

Um funcionário de folga de um supermercado, de 32 anos, foi preso após ser flagrado furtando o seu local de trabalho na noite desta quinta-feira, 7, no Santa Rita, em Brusque.

A Polícia Militar foi acionada por volta de 19h30. No local, foi informado que o homem, na sua folga, acompanhado de seu filho menor de idade, aproveitava o livre acesso na dependência do estabelecimento e praticava os furtos.

Os seguranças vinham monitorando seus movimentos e flagraram o homem com uma mochila com vários itens no interior.

Ele foi detido e, com a presença da PM, foi dado voz de prisão.

