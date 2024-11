Parque Caminho das Virtudes: obras avançam e paróquia deve inaugurar espaço em novembro

A primeira etapa das obras para a construção do Parque Caminho das Virtudes, localizado no terreno ao lado da Igreja Matriz, em Brusque, foi concluída. Segundo o pároco, padre Diomar Romaniv, os trabalhos começaram em junho e, até o momento, foi finalizada a instalação elétrica, incluindo postes e luminárias. O próximo passo será a colocação da cerca e dos portões.

Diomar destaca que o Parque será um espaço dedicado à oração, ao silêncio, ao descanso e ao contato com a natureza. Além disso, será um local de convivência e lazer, com a inclusão de um parque infantil para as crianças.

“Ainda faremos a pintura de uma frase no deck construído neste espaço, além de finalizar a capelinha e o oratório dedicado à Nossa Senhora Aparecida, que também será instalado no local, juntamente com o parque infantil”, explica o padre.

Quando questionado sobre o prazo para a conclusão total da obra, o pároco estima que a inauguração deverá ocorrer até o final de novembro, com a data exata a ser divulgada em breve.

Quanto aos recursos para viabilizar o projeto, ele informa que boa parte veio das contribuições dos dizimistas e da arrecadação da festa de São Luiz Gonzaga, realizada em junho.

“Também recebemos doações para a jardinagem e compra de plantas, por meio de uma campanha promovida pela paróquia. Contamos ainda com a colaboração do Supermercado Archer, que, no Dia da Árvore, doou diversas mudas para o bosque, além do apoio financeiro da Havan e de outras empresas que estão contribuindo e ainda farão doações”, finaliza o pároco.

O local contará com uma parte de passeio. Para isso será aproveitada uma rua antiga, que já existia. A rua inicia na metade das escadarias da igreja e será construída uma saída pelo morro do convento, além de um portal pela avenida das Comunidades.

Nome

O nome “Caminho das Virtudes” foi escolhido porque o passeio oferecerá reflexões sobre diversas virtudes, além de contar com um espaço devocional dedicado a Nossa Senhora Aparecida. A imagem da santa será doada por uma família que teve uma graça alcançada.

