Com possíveis aposentadorias, efetivo policial de Brusque deve receber novos agentes

Em dezembro, dois policiais militares de Brusque irão finalizar o tempo de serviço. Com isso, há a possibilidade deles se aposentarem, o que irá afetar o efetivo policial do município, composto por 85 agentes. Porém, mesmo com esse cenário, o município deve receber novos policiais que estão em formação, segundo o comando da PM de Brusque.

“Assim como há a previsão de aposentadoria, também temos a previsão de receber novos policiais que estão no curso de formação. Esperamos que essa falta seja suprida com a vinda de novos policiais”, diz o comandante do 18º Batalhão de Polícia Militar de Brusque, tenente-coronel Pedro Machado.

Ele afirma que transferência de polícias de outros municípios para Brusque e a atuação dos agentes em formação é responsabilidade do comando geral, e que não sabe estimar a quantidade.

“Sempre existe essa movimentação no fim do curso de formação. Também há o desejo de policiais de outros municípios vir a Brusque. Quando o governador Jorginho Mello assumiu, já abriu concurso para policial militar, então aguardamos que novos policiais possam preencher as vagas”.

Diminuição dos crimes

Em entrevista ao jornal O Município, em janeiro, o comandante afirmava que o número de furtos no município havia aumentado. Na ocasião, Pedro também garantiu que o efetivo policial iria aumentar.

Já no período de janeiro a outubro, o município registrou uma queda de 42% em comparação aos casos de assalto ocorridos no mesmo período em 2023. Os dados foram divulgados pelo delegado regional da Polícia Civil, Fernando De Faveri.

Pedro afirma que, neste ano, toda a inteligência policial foi utilizada para identificar os locais onde a criminalidade é maior e, portanto, aumentar o patrulhamento localizado. Com essa ação, o comandante afirma que o município registrou queda em todos os crimes.

“Esse ano tivemos queda em todos os índices de crime, sejam roubos, furtos ou homicídio. Isso se deve ao patrulhamento e na utilização do policiamento localizado, voltado para a resolução do problema”.

