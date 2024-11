O último domingo que passou foi de boas lembranças do Ayrton Senna, com a realização do GP de F1 do Brasil, em Interlagos. Até o Luiz Hamilton deu uma banda com a McLaren dele pela pista, um momento histórico para essa corrida aqui no país. Até a chuva, grande companheira do piloto, veio para fazer com que a prova ficasse bem mais legal de assistir. A polêmica ficou por conta do Rubens Barrichello que entregou a corrida, não, não, nada disso… ele só reclamou que era ele que deveria ter dirigido o carro do chefe, que era como ele respeitosamente tratava o maior de todos os tempos. Bom, a imagem do Senna é do Instituto que leva o seu nome e que atua no mundo todo. Para a imagem do Instituto quem renderia mais marketing mundialmente: Rubinho Barrichello ou o Luiz Hamilton? Diga para mim – voz da Cíntia Chagas. Pois é… e tem mais, estava chovendo e ainda era capaz do Rubinho vocês sabem, né… É como diria o Ayrton: “a chuva coloca todos os carros no mesmo patamar, mas não os pilotos…”. E isso não é só sobre pilotos…

Donald Trump é o novo presidente dos Estados Unidos. Mesmo com o Willian Bonner baixando o sarrafo nele todo dia no Jornal Nacional, o homem alaranjado, mesmo sem um pedaço da orelha, conseguiu vencer a disputa e vai governar o maior país da face da Terra a partir de 20 de janeiro de 2025. O que podemos esperar do Trump? Farra, pinga e foguete? Talvez, mas pelo menos não teremos mais o país que rege o mundo sendo governado por um pateta completo. Só isso aí já está mais do que bom!

O jovem e o mestre

Há alguns anos atrás, um jovem perguntou ao seu mestre:

– Mestre, o senhor que sabe tudo, qual é a rede social mais importante que existe no planeta? “Feice”, “Insta” ou “X ex-twitter”?

O Mestre olhou para o horizonte, coçou a barba, ajeitou seus longos cabelos loiros cor de mel, calçou suas alpargatas surradas, arregaçou as mangas da sua túnica, levantou-se bem devagar da pedra onde estava confortavelmente sentado, ergueu a mão aos céus e…

deu um tapaço bem do lado do escutador de trap do jovem e falou:

– Rede social é c… , vai trabalhar vagabundo!

Esse jovem, hoje em dia, é dono da maior franquia de shawarma de Trombudo Central.

Menor de 16

Falando em redes sociais, a Austrália, que é uma mistura de Estados Unidos com Inglaterra, só que com praias (e gente) mais bonitas, resolveu essa semana que vai proibir o uso de redes sociais para jovens com menos de 16 anos. Nem se os pais autorizarem. Um excelente exemplo pra gente seguir aqui no Brasil, quiçá no mundo inteiro. Outra coisa importante seria que cada usuário de rede social fosse único, com o seu CPF (ou o documento válido do seu país) cadastrado, endereço e telefone, para ser encontrado cada vez que espalhasse fake news ou falasse asneiras pela rede. Só com essas duas medidas já diminuiríamos em uns 80% o lixo que rola solto na internet.

Nonô Correia

Foi destaque essa semana em vários lugares o casamento da filha do presidente do Tribunal de Contas de um estado aí. O luxo e a ostentação do casamento da moça incomodaram muita gente que se revoltou em várias publicações na internet. Fica sempre aquela pergunta: um servidor público (que não é esse da notícia, é claro!) ganha tanto assim para ter apartamento em Balneário Camboriú de frente pro mar, BMW do ano na garagem, lancha e mais vários outros penduricalhos, fora viagens, vida de luxo e outras ostentações como essa e ninguém nem desconfia de nada? Ah, mas o cara é econômico. Sim, sim… Olha, deveria existir um órgão público que fiscalizasse isso daí, não? Mas já existe, Lauritx! Já existe, e qual é? É o Tribunal de Contas. Aaaaaaaaaaaagora tudo fez sentido…

Gostei dessa receita

Escuta só, vocês também salvam mil quatrocentas e setenta e sete fotos de receitas do Instagram que nunca vão fazer na vida ou só eu que faço isso? Coisa doida, né ô!

Lama na orelha

O Rei Filipe Luis do Flamengo… não, não… vamos de novo… o Rei Filipe IV da Espanha foi fazer uma visita às regiões afetadas pela enchente histórica que varreu o país na última semana. E o que aconteceu? A população jogou lama e vários outros objetos no monarca, tamanha a indignação com o descaso das autoridades com a tragédia que matou mais de 200 pessoas. Quanta diferença, não é mesmo? Aqui se bobear o povo chama o político para tomar café na casa cheia de lama por causa da enchente e ainda deixa sentar na cabeceira da mesa. É por isso que estamos nessa situação, eles (os políticos) estão aqui para nos servir e não o contrário! Sempre lembre disso.

Santa Paulina feelings

Infelizmente, o nosso querido Bruscão não deve escapar do rebaixamento, nem por um milagre. Milagres até acontecem, mas esse é difícil. Difícil porque esse time do Brusque para ser ruim ainda falta uns 47%! Uma pena, porque agora com o estádio remodelado e com talvez algum time grande caindo para a série B, ano que vem certamente teríamos uma boa temporada da nossa equipe por aqui. Ano que vem bem que o Motel Deorum poderia patrocinar o técnico, né, vai que dá certo! Mas é isso aí, vamos em frente!

Top Gun da Shopee

Dois aviões da Embraer T-27M Tucano da Academia da Força Aérea Brasileira colidiram no ar, em um voo de treinamento em Pirassununga, interior do estado de São Paulo. Uma das pilotas se ejetou da aeronave e foi resgatada e o outro piloto ainda conseguiu retornar para a base. Graças a Deus, ninguém se machucou! Mas fica a pergunta: que show da Xuxa é esse? Não, não é essa pergunta, a pergunta é: e se a Venezuela inventar de querer fazer guerra conosco, que é o que está parecendo que vai acontecer, é essa galerinha aí que vai nos proteger? Medo! Chamem o Tom Cruise, urgente!

