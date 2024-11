Rodeio Crioulo, Festival de Teatro e mais: confira 10 coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

1. Rodeio Crioulo

Entre esta quinta-feira, 7, e domingo, 10, acontece o 36º Rodeio Crioulo Nacional no Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Laço do Bom Vaqueiro, de Brusque. O evento marca a inauguração do novo parque do CTG. A programação conta com super bailes, provas campeiras, exposições, gastronomia e shows gratuitos. As provas contam com mais de R$ 60 mil reais em premiação. Haverá provas de laço individual, gineteadas, vaca parada, laço quarteto, laço dupla e duelo de prendas. Para mais informações, confira o Instagram @ctglacodobomvaqueiro.

2. Festival de Teatro

No sábado, 9, e no domingo, 10, a Fundação Cultural de Brusque promoverá o 3º Festival de Teatro. O evento será realizado no Centro Empresarial de Brusque (CESCB). A entrada é gratuita e a programação conta com 11 peças teatrais de diferentes gêneros. O evento é voltado para toda a família, mas algumas peças possuem classificação indicativa de 10 e 12 anos. Confira a programação completa no site do jornal.

3. Bazar solidário

Neste sábado, 9, acontece a segunda edição do Bazar Solidário em Prol dos Animais Resgatados. O evento conta com flash tattoo, desenhos, prints, laços, comidas e muito mais. Será das 9h às 17h, na rua Guilherme Steffen, bairro Steffen, número 383. O evento visa arrecadar fundos para quitar as contas nas clínicas.

4. Feira Livre

Neste sábado, 8, acontece a Feira Livre Schlosser, das 9h às 17h. O evento ocorre na Villa Schlosser, em Brusque, e reunirá artesanato, alimentação e uma variedades de produtos regionais. A feira também é voltada para ações em prol dos pets. A entrada é gratuita. Saiba mais no Instagram @feiralivreschlosser.

5. Lançamento de documentário

Neste domingo, 10, ocorre o lançamento do documentário “Cinco Metamorfoses em transformação”, com composições inéditas de Sérgio Luiz Westrupp. O evento, que inicia às 10h no Cine Gracher, do Shopping Gracher, terá concerto da Orquestra Philarmonia Brusque. Os ingressos são gratuitos e estão disponíveis no site Sympla. O projeto é realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo do Governo Federal, operacionalizado pela Prefeitura de Brusque.

6. Festival de massas

Neste domingo, 10, acontece o Festival de Massas Bergamasco, em Botuverá. O evento será no salão da igreja matriz São José, no Centro. O início é às 11h30 e terá tarde dançante a partir das 14h, que contará com atração musical da banda Coração Piratta. A venda de ingressos ocorre pelo WhatsApp, no (47) 99622-8487 e (47) 99146-2340, sendo o ingresso adulto R$ 50, e de crianças de 6 a 12 anos R$ 25.

7. Mercado de Pulgas

O tradicional Mercado de Pulgas de Brusque chega a sua 22ª edição. O evento ocorre na sexta, 8, sábado, 9 e domingo, 10, com cerca de 170 expositores no pavilhão da Fenarreco. O mercado conta com a feira de artesanato, mostra de carros antigos, e o melhor das músicas antigas ao vivo. Para entrada será cobrado um quilo de alimento ou item de higiene. Na sexta-feira, 8, o evento inicia às 18h e vai até as 21h30. Já no sábado, 9, será das 9h às 21h30. Por fim, no domingo, 10, das 9h às 18h. O estacionamento é gratuito.

8. Festa das Vocações

Nesta sexta, 8, sábado, 9 e domingo, 10, acontece a Festa das Vocações, na Igreja Matriz Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Centro, em Guabiruba. O evento contará com missas, vendas de cuca e cachorro-quente na sexta; no sábado, também terá churrasco, roda da fortuna e música; já no domingo também terá prato típico e sorteio da ação entre amigos. Confira a programação completa no Instagram @convento.scj.

9. Feira de Economia Popular e Solidária

No sábado, 9, o Instituto Federal Catarinense (IFC) de Brusque abrirá suas portas para

receber a 1ª edição da Feira de Economia Popular e Solidária (Ecosol). A feira está inserida na programação da 7ª edição da Semana de Formação Acadêmica, Científica, Cultural e Humanística (FACCHU) e ocorre das 9h às 12h. A feira terá entrada gratuita e receberá uma variedade de produtores e empreendedores. Confira a programação completa no site centraldeeventos.ifc.edu.br/facchu2024/.

10. Corrida da Aventura

A 2ª edição da Corrida de Aventura será realizada neste sábado, 9 , em Brusque. O evento, realizado pela Associação Corpo de Bombeiros Comunitários de Brusque, com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), ocorrerá na pista Tatu Trail, na rua Poço Fundo, bairro Primeiro de Maio, com início previsto para às 9h. A organização recomenda que os participantes cheguem ao local com pelo menos uma hora de antecedência.

