Natal em Guabiruba: O Município lança figurinhas colecionáveis com personagens locais

O jornal O Município publica nesta terça-feira, 12, o Colecionável Natal em Guabiruba, projeto semelhante a um álbum de figurinhas, com ilustrações de personagens folclóricos da cultura local. A ação faz parte da programação de 70 anos do jornal O Município, celebrados em 26 de junho.

O colecionável, impresso em papel offset (semelhante ao papel-jornal, mas branco), será encartado na edição de terça-feira, 12. Já as 12 figurinhas para recortar e colar serão disponibilizadas nas edições impressas tradicionais do jornal todas as terças-feiras, até o dia 10 de dezembro. A iniciativa foi inspirada no sucesso do Colecionável do Bruscão, cuja veículação das figurinhas do elenco que disputa a Série B de 2024 foi finalizada na semana passada.

As imagens ilustradas por Ed Carlos devem ser recortadas e coladas preferencialmente com cola bastão. As quatro primeiras figurinhas estarão dentro da edição do dia 12, mesmo dia do lançamento do colecionável.

O projeto, idealizado em parceria com a Prefeitura de Guabiruba, tem ainda o patrocínio da Unifebe, da Sociedade do Pelznickel, do Sesi Escola e da Guabifios.

“A gente quer trazer um universo mais lúdico, familiar e infantil. Ansiar pelas figurinhas é super especial, já que será uma edição limitada. Temos certeza de que será um sucesso. As crianças vão se envolver bastante e, assim, propagamos e explicamos ainda mais a tradição dos personagens e do folclore guabirubense”, destaca Jenifer Schlindwein, superintendente da Fundação Cultural de Guabiruba.

Tradição alemã e italiana

Cada figurinha contará com um personagem oriundo de antigas tradições alemãs e italianas. Os escolhidos foram o famoso Pelznickel, Christkindl, São Nicolau, Farmhand (Oma), Befana e Sackmann. Alguns deles terão mais de uma variação.

Além das ilustrações, o jornalista Bruno da Silva resumiu a história de cada um deles com base em informações da Sociedade do Pelznickel, em artigos da pesquisadora e reitora da Unifebe, Rosemari Glatz, e em reportagens antigas de O Município.

“A cultura guabirubense é muito rica e no Natal isso fica ainda mais evidente. Com esse colecionável, a intenção é dar destaque para esses personagens tão importantes para o imaginário da cidade. O colecionável celebra a cultura e tradições locais e oferece aos nossos leitores uma maneira divertida e interativa de conhecer mais sobre esses personagens”, destaca Marcelo Reis, editor-chefe de O Município.

Como adquirir

O colecionável será entregue aos assinantes do jornal e estará disponível para venda avulsa em seis lojas do Supermercados Archer de Brusque no dia 12.

Venda avulsa do jornal:

Loja 1 (Figueira)

Loja 2 (Águas Claras)

Loja 3 (Tiro de Guerra)

Loja 4 (Santa Terezinha)

Loja 7 (Próximo ao terminal urbano no Centro)

Loja 9 (Águas Claras)

Para assinar ou adquirir o colecionável de forma avulsa, envie mensagem para o WhatsApp (47) 9-9161-7670 ou ligue para (47) 3351-1980 em horário comercial.

