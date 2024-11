Um homem de 28 anos foi flagrado pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) conduzindo, sem habilitação, um caminhão Agrale 7000D RD na manhã desta sexta-feira, 8, na rodovia Antônio Heil, bairro Itaipava, em Itajaí. Os policiais fizeram boletim de ocorrência e notificaram o infrator em nove infrações diferentes.

O veículo foi liberado para pessoa habilitada e responsável no local, não especificada pela PMRv na comunicação pública da ocorrência.

A abordagem foi feita por volta das 11h40 e os policiais verificaram que o caminhão pertence a uma mulher, que cometeu a infração de permitir posse e condução a pessoa não habilitada.

O homem foi notificado com nove infrações diferentes, entre as quais estavam:

– Dirigir veículo sem possuir CNH ou permissão para dirigir;

– Transitar com veículo derramando/arrastando/lançando objeto com risco de acidente;

– Conduzir o veículo com qualquer uma das placas sem legibilidade e visibilidade;

– Conduzir o veículo com equipamento obrigatório ineficiente/inoperante;

– Conduzir o veículo com equipamento ou acessório proibido;

– Conduzir o veículo com equipamento obrigatório em desacordo com o estabelecido pelo Contran.

Leia também:

1. Tempo em Brusque: saiba o que muda no fim de semana após a chuva

2. Funcionário de folga é preso furtando supermercado no Santa Rita, em Brusque

3. Motociclista fica gravemente ferido após ser atingido por carro e colidir com caminhonete estacionada no Souza Cruz

4. Parque Caminho das Virtudes: obras avançam e paróquia deve inaugurar espaço em novembro

5. Com possíveis aposentadorias, efetivo policial de Brusque deve receber novos agentes



Assista agora mesmo!

Com história de superação, Celebration Beat foi casa de duplas sertanejas: