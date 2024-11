Abel Moda Vôlei perde quinta seguida e segue sem vencer na Superliga

A Abel Moda Vôlei foi derrotada na noite desta segunda-feira, 12, pela quarta rodada da Superliga Feminina diante do Sesi-Bauru. A equipe brusquense perdeu em casa, no ginásio do Sesi, por 3 sets a 0, com parciais de 25-17, 26-24 e 25-20.

A equipe do técnico Maurício Thomas foi dominada na primeira parcial, porém, na segunda e terceira, conseguiu equilibrar durante grande parte do set. Na reta final, porém, a experiência pesou a favor das paulistas.

Manu, da Abel, foi a maior pontuadora da partida, com 17 pontos, 15 de ataque e dois de bloqueio.

Apesar de o jogo ser válido pela quarta rodada, este foi o quinto jogo da Abel e a quinta derrota por 3 a 0. A equipe de Brusque está na última colocação do campeonato e volta a atuar na próxima sexta-feira, 15, diante do Brasília, fora de casa, às 19h30.

