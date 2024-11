Atletas brusquenses são campeões no pan-americano de beach tennis

Os brusquenses André Baran e André Caetano brilharam no Pan-Americano de Beach Tennis 2024, realizado entre 7 e 10 de novembro em Oranjestad, Aruba, no Caribe. Dezessete países participaram da disputa.

A competição mundial da modalidade tem o Brasil como uma das potências. Além dos atletas de Brusque, o país também teve representantes nas categorias sub-12, sub-14, sub-16 e sub-18.

Jogos

André Caetano, que é atleta da Sociedade Esportiva Bandeirante, disputou a categoria Sub-16 masculino e mista.

Pelo placar de 7/5 e 6/0, ele e o atleta Leonardo Neiva, foram campeões na categoria sub-16 masculina contra outra dupla brasileira.

Na categoria mista, também levou o troféu de campeão junto a Beatriz Urquiza, vencendo o jogo contra o Equador, que terminou com o placar de 6/2 e 6/4.

“O resultado foi de extrema importância pra mim, consegui desempenhar e me entregar por inteiro, e o resultado apareceu. Representar o Brasil é uma alegria imensa e uma sensação indescritível”, afirma o atleta.

Campeão

Baran, número 1 do mundo, garantiu mais um título de campeão da categoria masculina ao lado de Hugo Russo, número 8 do ranking. Eles venceram outra dupla brasileira por 6/3 e 6/3.

Na categoria mista a final também foi contra o Brasil. Junto com a dupla Rafa Miller, eles venceram pelo placar de 6/4 e 6/1.

“Como eu sempre digo é um orgulho enorme poder representar o meu país e levar a nossa bandeira para o lugar mais alto do pódio. Tivemos um excelente desempenho de um modo geral no Pan, com várias finais entre brasileiros e muitas medalhas. Fico feliz em ver o desenvolvimento do esporte ao redor do mundo e a quantidade de delegações que participaram deste grande evento aqui em Aruba”, comenta Baran.

Para o presidente do Bandeirante, Marcelo Caetano, que também é pai do atleta André Caetano, a conquista é motivo de orgulho.

“Estou duplamente feliz, pelo filho bicampeão e pelos dois atletas brusquenses que levam o nome de nossa cidade para o mundo, representando o nosso país. Ambos têm forte ligações com o nosso clube, onde passaram a vida inteira junto a prática esportiva, ou seja, o Band está em festa com esse resultado”, destaca.

