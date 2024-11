Menino de 5 anos que foi encontrado morto em tanque em Canoinhas é identificado

João Vitor Weinhardt da Silveira, 5 anos, foi identificado como o menino encontrado morto após cair em um tanque em Canoinhas, no Norte catarinense. O caso aconteceu na tarde de sábado, 9.

De acordo com o Serviço Funerário Unissel, João Vitor foi velado e sepultado neste domingo, 10, no Cemitério de Paula Pereira, em Canoinhas.

O caso

O caso ocorreu na localidade de Anta Gorda. Segundo relato da mãe aos bombeiros, o menino tem autismo e já havia saído de casa em outra ocasião, mas havia sido encontrado a 1 km de distância, o que levou a família a iniciar rapidamente as buscas pela propriedade e arredores.

Após não obterem sucesso, foram acionados o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. As buscas se intensificaram com a ajuda de amigos e vizinhos. Imagens de câmeras de segurança permitiram identificar que João Vitor havia deixado a casa em direção a um tanque a aproximadamente 80 metros da residência.

Para realizar a busca no tanque, de cerca de três metros de profundidade, os bombeiros criaram uma vala para reduzir o nível da água. Depois de alguns minutos, localizaram o corpo da criança no fundo do tanque. A área foi isolada até a chegada da Polícia Científica, que assumiu a ocorrência.

Leia também:

1. Brusque deve ter mudanças para enfrentar o Paysandu em jogo que pode confirmar o rebaixamento

2. Fundadora de tradicional churrascaria de Brusque, Neli Paloschi morre aos 82 anos

3. Via Mar, que promete desafogar BR-101, passará pela rodovia Antônio Heil e vai facilitar acesso de Brusque a outras cidades

4. Previsão do tempo: veja o que a semana reserva em Brusque com frente fria à vista

5. Apostador de Brusque fatura R$ 250 mil em sorteio da TriVale

Assista agora mesmo!

Com história de superação, Celebration Beat foi casa de duplas sertanejas: