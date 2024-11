A semana inicia em Brusque diante da previsão do tempo, descartando totalmente a condição de um ciclone bomba atingir o Sul do Brasil, encerrando os rumores que se espalharam nas redes sociais nos últimos dias.

Segundo as informações mais recentes, o que realmente está previsto é a chegada de uma frente fria, trazendo o retorno da chuva ao Vale do Itajaí-Mirim, possivelmente já na madrugada de terça-feira, 12.

Essa umidade, inclusive, sinaliza se estender pela manhã seguinte, com perspectiva de melhora ao longo da tarde.

Na retaguarda desse sistema, uma queda nas temperaturas é esperada, especialmente nas madrugadas a partir de quarta-feira, 13, e a condição para o restante da semana deve manter o clima noturno mais ameno.

Os detalhes complementares acerca desta síntese apresentada acima serão apresentados no boletim do meteorologista Leandro Puchalski.

Acompanhe a íntegra da nota emitida pelo profissional logo após a foto.

Sem ciclone bomba

*Boletim: Leandro Puchalski >>

Iniciamos este boletim esclarecendo, de forma definitiva, o assunto do ciclone bomba, que tem sido amplamente disseminado de maneira precipitada nas redes sociais nos últimos dias.

Embora o ciclone possa se formar em alto-mar, ele estará posicionado a uma distância considerável da costa brasileira, sem representar qualquer risco para as cidades da faixa leste no Sul do Brasil, incluindo Brusque e região.

Brusque na segunda-feira

Passando para o próximo ponto, vamos abordar a previsão do tempo para esta segunda-feira.

Tanto Brusque quanto as demais cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim terão um dia predominantemente seco, apenas sob variação de nuvens.

As temperaturas, por sua vez, devem chegar a um patamar próximo de 30°C, podendo até ultrapassar esse valor em algumas localidades da região.

O risco de chuva, no entanto, começa a aumentar a partir da noite, com a aproximação de uma frente fria, assunto que detalharemos no próximo segmento.

Brusque na terça-feira

Os moradores de Brusque e região, que planejam atividades ao ar livre na terça-feira, devem ficar atentos, pois o dia traz risco de chuvas, especialmente pela manhã, por conta da ação de uma frente fria.

O sol, caso apareça, será apenas por períodos curtos, já que a presença de nuvens deverá ofuscar sua presença por períodos mais prolongados.

Além disso, a temperatura da terça-feira não deve se igualar ao calor registrado nesta segunda-feira. As máximas sinalizam ficar abaixo dos 25°C durante o dia.

Sequência da semana

Considerando uma previsão mais estendida, os simuladores meteorológicos indicam a continuidade de madrugadas bem amenas em Brusque e região durante o restante da semana.

A partir de quarta-feira, as tardes também não devem registrar aquecimento expressivo, com máximas dificilmente ultrapassando os 27°C a 28°C até, pelo menos, sexta-feira.

Com a diminuição das condições de chuva, as atividades externas devem, então, ser mais favorecidas em Brusque e região.

*Com informações: Leandro Puchalski/Meteorologista

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à matéria, vamos abordar agora o monitoramento do tempo observado na região de Brusque durante a madrugada desta segunda-feira, com dados obtidos pela rede Groh Estações.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em cada local destacado em vermelho.

A apuração também deixa claro que não foram registradas chuvas entre o período de meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Para encerrar, convidamos você a se encantar com as imagens então enviadas pelos nossos leitores.

Cada foto é um testemunho silencioso da beleza nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira.

Elas capturam o despertar de um novo dia, a serenidade do momento, o calor da luz que envolve cada lugar.

Deixe-se envolver por essas imagens, que, mais do que registrar um instante, traduzem a essência de um começo de dia cheio de esperança e beleza.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 14

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

