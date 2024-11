VÍDEO – Dois homens são presos por utilizar símbolo nazista na Festa dos Atiradores de Jaraguá do Sul

Dois homens foram presos no sábado, 9, por usarem broches com uma suástica nazista em chapéus durante a Schützenfest (Festa dos Atiradores) em Jaraguá do Sul.

As prisões foram realizadas pela Polícia Civil. Os agentes estavam no estande da PC no evento e foram acionados por frequentadores da festa, indignados com o acessório dos dois homens.

Os policiais conseguiram localizá-los em meio à festa e realizaram as prisões. Eles foram levados para a Central Regional de Plantão de Policial de Jaraguá do Sul.

Diante do delegado Leandro Lopes, titular da Centro Regional de Plantão Policial, um dos homens disse que desconhecia o símbolo nazista. Ambos afirmaram que não tinham a intenção de promover tal símbolo.

O delegado lavrou o flagrante e os homens foram mantidos presos.

A Prefeitura de Jaraguá do Sul se manifestou sobre o assunto, lamentando o ocorrido e reiterando seu compromisso contra “ódio ou o desrespeito”.

Confira a nota da prefeitura

“O município de Jaraguá do Sul e a Comissão Central Organizadora da Schützenfest vêm por meio desta, manifestar total repúdio ao lamentável fato ocorrido neste sábado (9), no Parque Municipal de Eventos, durante a Schützenfest, onde duas pessoas foram flagradas e devidamente detidas pelas forças de segurança, com símbolos nazistas em suas vestimentas.

Ao lamentamos tal atitude, reiteramos, que a Schützenfest é uma festa familiar, que traz em sua essência, o respeito e a integração harmoniosa entre as pessoas. Exemplo disso, foi a atitude dos próprios frequentadores da festa que, rapidamente, levaram o fato ao conhecimento das autoridades.

Parabenizamos a Policias Militar e Civil pela rápida a ação e destacamos que foi um fato isolado, que em nada representa a história da Schützenfest e do trabalho de centenas de voluntários que se dedicam o ano inteiro para entregar uma festa bonita e agradável ao público.

Ao público da Schützenfest e ao Município de Jaraguá do Sul, afirmamos: todo e qualquer ato que promova o ódio ou o desrespeito, será coibido e levado às autoridades competentes. Somos um povo acolhedor, solidário, de pessoas trabalhadoras e que prezam pela harmonia”

