Ex-presidente Bolsonaro articula movimento para fortalecer pauta anti-STF no Senado

Pauta anti-STF

Bolsonaro está à frente das tratativas para que o partido assuma a presidência da estratégica Comissão de Constituição e Justiça do Senado a partir de 2025. É que integrantes do partido sentiram, de fato, a real importância da posição com o comando da comissão homônima, na Câmara dos Deputados, pela deputada Caroline de Toni (PL-SC), que conseguiu impulsionar pautas importantes. Destacam-se as que limita sentenças e permite a derrubada de decisões do Supremo Tribunal Federal. No Senado, o partido tem o desejo de avançar com o improvável impeachment de ministros “supremos”.

Sentimento ruim

Em rodas de gente de bem e do bem observa-se um forte sentimento, quase insuportável, de raiva e desencanto em relação ao governo federal, Supremo Tribunal Federal e Congresso Nacional, dentre outras instancias do andar de cima. É que seguidamente, numa constância quase diária, de lá partem decisões e ações que estão destruindo a esperança, a justiça, a verdade, a honestidade, a confiança, o progresso, as leis e o nosso futuro.

Coincidências

Atento leitor observa que no meio de seu mandato, o então governador Carlos Moisés enfrentou o escândalo dos respiradores, o que provocou inclusive seu afastamento temporário do cargo. Agora, quase no final de seu segundo ano de mandato, o governador Jorginho Mello está tendo que explicar uma parceria sem licitação entre seu o governo e uma empresa de telemedicina do Piauí que abriu as portas em SC três dias antes da proposta comercial ter sido apresentada.

Oportunismo

Depois da eleição de 6 de outubro, os vereadores de Forquilhinha, município vizinho de Criciúma, aprovaram projeto de lei aumentando os salários de quem assume a partir de 2025, em 45%, passando de R$ 7,7 mil para R$ 11,3 mil. O prefeito Valcir Matias vetou. Os vereadores não tiveram coragem de apresentar o projeto antes da eleição de 6 de outubro. Corriam um alto risco de não se reeleger.

Violência

Merece um estudo o que vem acontecendo quanto à violência contra a mulher em Imbituba. De janeiro até agora, a delegacia local da Polícia Civil encaminhou 267 requerimentos de medidas protetivas de urgência, em defesa delas, ao Judiciário. Para lembrar: entre janeiro e setembro deste ano SC registra 41 feminicídios, número que deve superar os do ano passado, que ao longo dos 12 meses somaram 57 assassinatos motivados por gênero.

Urnas 2026

O jornalista e vereador eleito pelo PT de Tubarão, Matheus Madeira, desafia quem sabe quem é Rejane Gambin, Maryanne Mattos e Valmor Scolari. Ilustres desconhecidos, por ora. Eles são os vice-prefeitos de Joinville, Florianópolis e Chapecó, respectivamente. Nas três cidades, os titulares – Adriano Silva (Novo), Topázio Neto (PSD) e João Rodrigues (PSD) – são tidos como possíveis nomes para a chapa majoritária de 2026.

Triunfo do Centrão

Os ventos vindos do Distrito Federal indicam que a eleição de novos mandatários para as duas casas legislativas do Congresso Nacional se encaminham para candidaturas únicas. Trata-se de mais um sinal inequívoco de como funciona a política brasileira, onde se mudam as coisas para que elas permaneçam exatamente iguais. E tudo se encaminha para que o sinistro, corporativista, oportunista e não raro chantagista Centrão, comemore novamente conquistas, mantendo os dois cargos mais importantes.

BR-102

A Frente Parlamentar do Corredor Litorâneo Norte, da Assembleia Legislativa, promove segunda-feira, na sede da Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí, em Itajaí, mais uma reunião envolvendo os principais atores e lideranças políticas da região para debater possíveis alternativas para o trecho saturado da BR-101, especialmente entre Itapema e Joinville. Há duas semanas o Governo do Estado apresentou o projeto da Via Mar, já chamado de “BR-102”, com 145 quilômetros e custo de R$ 9,6 bilhões.

No comando

Teve comando nacional coordenado pela Polícia Civil de SC – e isso revela seu grau de profissionalismo – a Operação Nova Iorque, anteontem, que envolveu também as PCs de Pernambuco, Paraíba, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Goiás, Distrito Federal e Paraná. Foram cumpridas183 ordens judiciais contra vigaristas que haviam constituído uma empresa em São Paulo, que fazia simulações de investimentos na bolsa americana de Nova Iorque. Só uma vítima perdeu R$ 10 milhões.