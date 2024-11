Via Mar, que promete desafogar BR-101, passará pela rodovia Antônio Heil e vai facilitar acesso de Brusque a outras cidades

O acesso de Brusque a outras cidades da região pela rodovia Antônio Heil (SC-486) deve ser facilitado no futuro. O corredor litorâneo norte, conhecido como Via Mar, será uma nova rodovia paralela à BR-101 e promete desafogar o trânsito colapsado na costa catarinense. A futura rodovia vai passar pela Antônio Heil.

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), assinou no dia 23 de outubro a ordem de serviço que autoriza a execução dos projetos de engenharia para implantação da Via Mar. Desta forma, será conhecido o traçado exato da nova rodovia. A projeção é que o corredor litorâneo norte poderá ser acessado pela metade da rodovia Antônio Heil.

Não há ainda o local exato em que a Via Mar vai passar e qual será a distância para a BR-101. Diversos questionamentos ainda precisam ser respondidos, mas isso só será possível a partir da conclusão dos projetos de engenharia. O prazo para execução da obra é um deles. O custo para construção, atualmente, é estimado em R$ 9 bilhões.

“A Via Mar é uma alternativa a longo prazo. O primeiro passo foi dado, que são os projetos de engenharia. A conclusão dos projetos nos dará muitas respostas. A previsão contratual para finalizar os projetos é de dois anos. O governador, no momento da assinatura das ordens de serviço, falou que a meta do governo é antecipar para um ano e meio”, explica o deputado estadual Napoleão Bernardes (PSD-SC).

Toda a extensão da Via Mar terá aproximadamente 145 quilômetros, com início na BR-101 em Joinville e término no contorno viário da Grande Florianópolis, em Biguaçu.

A obra está dividida em cinco lotes, sendo que a ordem para elaboração dos projetos se refere aos lotes 1, 2, 3 e 4. A rodovia Antônio Heil é justamente o ponto em que o lote 4 encerra e o lote 5 inicia. Serão três pistas em ambos os sentidos.

Obras nos arredores da Antônio Heil

No quarto trecho da rodovia, entre a Antônio Heil e a rodovia Leonardo Martendal (SC-414), em Luiz Alves, está prevista a construção de quatro viadutos, quatro pontes e três contenções. Serão 660 metros de obras de arte no acesso ao norte da Via Mar pela Antônio Heil.

O corredor litorâneo norte deve fazer com que o acesso de Brusque aos municípios de Ilhota, Gaspar, Navegantes, Camboriú e outros seja melhorado. Além disso, a Via Mar fará com que o trânsito intenso diminua na BR-101, já que servirá como rodovia paralela que receberá boa parte do fluxo da “rodovia principal”.

“Tenho convicção que a Via Mar vai alavancar a região como todo e vai garantir interconexões melhores entre os municípios. Teremos um grande salto de qualidade nesse sentido”, avalia Napoleão Bernardes, que integra a frente parlamentar que discute a implantação da Via Mar.

SC-108 como alternativa

O deputado estadual relata que a Via Mar é uma solução a longo prazo. No entanto, ao levar em consideração que a BR-101 já está colapsada, Napoleão defende medidas a curto e médio prazo para evitar com que o trânsito na rodovia principal fique ainda mais caótico com o passar dos tempos.

O investimento em melhorias na SC-108 é uma ação defendida pelo parlamentar. A rodovia estadual liga Santa Catarina de norte a sul. Recentemente, foi concluída a obra de revitalização da rodovia Ivo Silveira, trecho da SC-108 entre Brusque e Gaspar.

Por outro lado, conforme o deputado, o trecho da rodovia estadual entre Massaranduba e Guaramirim, no Norte, apresenta problemas. Outro exemplo é na Grande Florianópolis, em que o trecho da SC-108 entre Major Gercino e Angelina é estrada de chão.

Existe também a possibilidade de ampliar o contrato de concessão da BR-101 com o grupo Arteris, em troca da garantia de investimentos na própria rodovia principal. O novo trevo da rodovia Antônio Heil (SC-486), que está em construção, também pode ajudar a aliviar o trânsito na BR-101 na região de Itajaí.

