Sete pessoas são resgatadas após embarcação encalhar próximo à ilha em Balneário Camboriú

Sete pessoas foram resgatadas após uma embarcação encalhar em cima da Laje das Pedras, à direita da Ilha das Cabras, na tarde deste domingo, 11, em Balneário Camboriú.

Os bombeiros foram acionados por volta de 15h. Eles se deslocaram com de jet ski para verificar e verificaram que a embarcação The Good Life 2 ficou sem motor e foi levada até a laje pela correnteza. Os tripulantes soltaram a âncora, que acabou ficou presa entre as pedras.

Para liberar a embarcação, a corrente da âncora e a amarração para o reboque foram cortadas enquanto o condutor sinalizou a âncora para que o proprietário pudesse resgatá-la posteriormente. Após os procedimentos realizados, a embarcação de apoio os conduziu até a Marina do Bosque, de onde a embarcação saiu.

Leia também:

1. Brusque deve ter mudanças para enfrentar o Paysandu em jogo que pode confirmar o rebaixamento

2. Fundadora de tradicional churrascaria de Brusque, Neli Paloschi morre aos 82 anos

3. Via Mar, que promete desafogar BR-101, passará pela rodovia Antônio Heil e vai facilitar acesso de Brusque a outras cidades

4. Previsão do tempo: veja o que a semana reserva em Brusque com frente fria à vista

5. Apostador de Brusque fatura R$ 250 mil em sorteio da TriVale

Assista agora mesmo!

Com história de superação, Celebration Beat foi casa de duplas sertanejas: