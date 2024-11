Noite de autógrafos: alunos do São Luiz apresentam livro sobre a história de Brusque

Alunos das turmas de quarto ano do Colégio São Luiz entregaram na última quinta-feira, 7. o projeto sobre a história de Brusque. Na oportunidade, foi realizada uma apresentação no auditório da Faculdade São Luiz, onde as crianças recitaram poemas e textos, seguidos por sessão de autógrafos nos livros produzidos.

“Todo o Ensino Fundamental é marcado por um grande projeto. E o quarto ano tem este desafio que é a escrita, através da imaginação, leituras, aprendizados e tecendo uma certa autonomia na sua vida. Por isso, a elaboração deste livro, totalmente feito pelas crianças, é uma visita à história de Brusque, mas com a visão delas. Gostaria de agradecer às professoras por toda a dedicação durante a elaboração do projeto e também aos alunos por aceitarem este desafio e executarem tão bem”, afirmou o diretor do Colégio São Luiz, padre Silvano João da Costa.

A coordenadora do Ensino Fundamental I, Katia Fantini Coelho, explica que a atividade apresenta as crianças como protagonistas e vem de encontro com o conteúdo ensinado em sala de aula.

“Durante o ano, nosso material pedagógico abordou muito sobre os imigrantes de diversas nacionalidades e suas histórias. A partir daí surgiu a ideia de contar a história de Brusque, sob a visão das crianças. Foram várias etapas de produção, todas com o suporte das professoras, mas com a realização totalmente feita pelos alunos”, falou.

Processo de produção

As professoras das turmas de quarto ano, Andreza Mattioli Pires e Julliana Rodrigues, contam que desde julho as crianças vêm se dedicando ao projeto. Elas visitaram o Museu Casa de Brusque, as primeiras indústrias da cidade, conheceram mais sobre a história do município em conversa com pessoas mais velhas e lendo livros sobre o tema.

“Foi um projeto grandioso e rico, no qual elas puderam conhecer mais sobre o nosso município, suas histórias, significados e acontecimentos marcantes. Tudo isso veio para agregar ainda mais os conteúdos aprendidos em sala de aula. As crianças se mostraram muito empolgadas e dedicadas durante toda a realização. E hoje, com a entrega para as famílias, vivem um momento de muita alegria para todos”, pontuou a professora Andreza.

A professora Julliana destaca a dedicação dos alunos. “Eles transmitiram tudo que aprenderam através da escrita de poesias e textos. Foi um processo muito significativo, todos se empolgaram bastante e estavam ansiosos para mostrar o resultado às famílias”, completou.

Orgulho e reconhecimento

Os pais orgulhosos fizeram questão de prestigiar este momento especial. Entre eles estava Dayane dos Santos Bratez, mãe de Yasmin Bratez Manzke, do quarto ano II. Ela conta que gostou muito do trabalho da filha.

“Estou orgulhosa, foi um dos trabalhos mais bonitos que ela já realizou. Acredito que minha filha aprendeu muito, pois sempre se mostrava empolgada e estava ansiosa para me apresentar o livro pronto”, ressaltou.

Quem também prestigiou o filho Arthur Habitzreuter, do quarto ano I, foi Charles Habitzreuter. Ele compartilha que o trabalho trouxe diversas informações que a família não conhecia.

“Acredito que este foi o melhor trabalho que ele já fez, com um conteúdo muito importante e relevante sobre a nossa cidade. Algumas coisas no livro, como a história do brasão, por exemplo, eu não conhecia. Achei muito interessante. O colégio e as professoras estão de parabéns”, finalizou.

