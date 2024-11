Equipe de Brusque é campeã estadual da Liga Santa Catarina de Handebol Sub-14

A equipe de Brusque venceu o torneio estadual da Liga Santa Catarina de Handebol Sub-14, disputado no sábado, 9, e domingo, 10, em Joaçaba. A fase final recebeu os seis melhores times de todo o estado, que se classificaram nas grandes regionais.

Brusque, que havia dominado a Grande Regional Leste/Sul ao vencer o primeiro e segundo turno com 100% de aproveitamento, chegou à final com oito vitórias em oito jogos. Na fase estadual, a equipe do Brushand enfrentou Joinville, Caçador, Joaçaba, Luzerna e Florianópolis.

No sábado, 9, Brusque enfrentou a equipe de Luzerna e venceu por 21 a 18. Em seguida, encarou Caçador, que havia vencido o título em 2023, e levou a melhor em uma partida muito equilibrada – 16 a 15.

Com essas vitórias, Brusque se classificou em primeiro lugar no grupo A e avançou para a final contra Joinville, líder odo grupo B.

O confronto decisivo teve um primeiro tempo equilibrado. No segundo tempo, Brusque conseguiu virar o jogo e, em uma partida emocionante, saiu com a vitória por 19 a 18, garantindo o título de campeão estadual.

A equipe de Brusque foi formada por 15 atletas, contando com o apoio de dois auxiliares, a assistente de quadra Scheila Fuck, além dos técnicos Anderson Silva e Luciano Furtado, que comandaram a equipe durante a competição.

Os professores Anderson e Luciano destacam que o trabalho em equipe é realizado com os meninos há anos e que chegar ao título é um motivo de muito orgulho.

“Ainda mais que nessa categoria temos que formar nossos atletas. Destacamos também o apoio do grupo de pais, FME e todos os apaixonados pelo handebol da nossa cidade”, pontuou Anderson.

Leia também:

1. Brusque deve ter mudanças para enfrentar o Paysandu em jogo que pode confirmar o rebaixamento

2. Fundadora de tradicional churrascaria de Brusque, Neli Paloschi morre aos 82 anos

3. Via Mar, que promete desafogar BR-101, passará pela rodovia Antônio Heil e vai facilitar acesso de Brusque a outras cidades

4. Previsão do tempo: veja o que a semana reserva em Brusque com frente fria à vista

5. Apostador de Brusque fatura R$ 250 mil em sorteio da TriVale

Assista agora mesmo!

Com história de superação, Celebration Beat foi casa de duplas sertanejas: