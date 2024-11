Homem é preso em Brusque durante operação contra fraudes em CNHs

A Polícia Civil cumpriu na última quinta-feira, 7, mandados de busca e apreensão devido à Operação Toxicoloko, que investiga fraudes na renovação de CNHs em Brusque, São João Batista e cidades de São Paulo (Diadema) e Paraná (Rio Branco). Um homem foi autuado em flagrante em Brusque pelo porte ilegal de arma de fogo.

A operação da Polícia Civil se deu por meio da Delegacia de Furtos e Roubos de Cargas da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (DFRC/Deic). No total, foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão, que resultaram na apreensão de CNHs obtidas de forma fraudulenta, documentos diversos, computadores, telefones, amostras de material biológico, além de arma de fogo e munições.

A operação inclusive foi tema de reportagem especial do Fantástico, programa da TV Globo, neste domingo, 10.

Como eram feitas as fraudes

As investigações demonstraram que motoristas envolvidos em furtos e roubos de cargas e que eram usuários de substâncias estupefacientes (que agem no cérebro alterando as sensações, o estado emocional, o nível de consciência), alguns inclusive internados em clínicas de recuperação de dependentes químicos, estavam conseguindo renovar a CNH, submetendo-se ao exame toxicológico e apresentando resultado negativo para uso de substâncias ilícitas.

Durante a investigação, alguns desses motoristas confessaram que substituíram o material biológico submetido ao exame para conseguirem as renovações e que sequer compareceram ao ponto de coleta.

Os policiais apuraram que um grupo do estado do Paraná era responsável por cooptar esses motoristas. Eles eram direcionados para um Centro de Formação de Condutores com sede em Brusque e filial na cidade de São João Batista usando declaração de residência falsa para obter a renovação da CNH com laudos toxicológicos fraudados, assim como mudança de categoria.

O vasto material probatório apreendido na ação desta quinta-feira, 7, será submetido à análise e perícia, visando individualizar as condutas e responsabilizar criminalmente todos os envolvidos. Além disso, a Polícia Civil vai requerer medidas administrativas em relação ao Centro de Formação de Condutores, ao laboratório e aos motoristas que obtiveram as CNHs de maneira fraudulenta e criminosa.

O delegado Osnei Valdir de Oliveira, titular da DFRC/Deic, destaca a gravidade que esses motoristas representam para os demais transeuntes, pois são responsáveis por conduzir veículos de grande porte e com cargas pesadas sob efeito de drogas, o que pode resultar em grandes tragédias. A operação contou com o apoio de outras delegacias da Deic, da DIC, da DFR e do Ciretran de Brusque e da Polícia Civil de São Paulo.

