Duas pessoas ficam feridas após colisão de carro em poste no Bateas

Duas pessoas ficaram feridas após um carro colidir com um poste na noite deste domingo, 10, no bairro Bateas, em Brusque. O acidente aconteceu por volta de 23h na rua Edgar Von Buettner.

O carro envolvido no acidente é um Volkswagen Fox. Uma das passageiras, que ficou em situação mais grave, foi atendida pelo Samu e encaminhada ao hospital.

Os bombeiros atenderam as outras três pessoas que estavam no carro. Uma passageira e o condutor assinaram termo de recusa de encaminhamento ao hospital.

O outro passageiro, de 27 anos, apresentava corte na boca e relatou dores no crânio. Ele não usava cinto de segurança no momento do acidente. O homem foi encaminhado ao Hospital Azambuja.

