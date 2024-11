Bombeiros localizam corpo de criança que desapareceu em rio, em Rio dos Cedros

O corpo do menino de 9 anos, que desapareceu em rio no município de Rio dos Cedros, no Vale do Itajaí, no sábado, 9, foi encontrado na manhã desta segunda-feira, 11. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Após localizar o corpo da vítima, o Corpo de Bombeiros acionou a Polícia Científica.

Os socorristas informaram que ele caiu no rio e foi levado pela correnteza por volta de 14h30 do sábado. O caso aconteceu na localidade de Rio Esperança. O local tem forte correnteza e muitas pedras no leito do rio.

No momento do desaparecimento, ele estava acompanhado pela avó. Ela tentou buscar ajuda, porém o menino foi arrastado pela forte correnteza. Moradores da região disseram ter visto o menino submergir.

