Prefeitura de Brusque tem vagas temporárias para a Saúde; saiba como se candidatar

A Prefeitura de Brusque publicou um edital para contratação em caráter temporário para a Secretaria de Saúde.

Os interessados têm até o dia 26 de novembro para realizar a inscrição, que deve ser feita exclusivamente através do site. As cargas horárias variam entre 20 e 40 horas e a remuneração entre R$ 1.830,54 até R$ 10.685,28, dependendo do cargo.

Mais informações para as inscrições podem ser acessadas no site oficial da Prefeitura de Brusque, na aba Editais.

Vagas

Agente Comunitário de Saúde;

Cirurgião dentista especialista bucomaxilofacial;

Odontopediatra, periodontia e protesista;

Fonoaudiólogo;

Médico auditor;

Médico especialista angiologista;

Dermatologista;

Endocrinologista;

Ginecologista obstétrico;

Mastologista;

Nefrologista;

Neurologista pediátrico;

Oftalmologista;

Oncologista;

Ortopedista;

Otorrinolaringologista;

Pediatra;

Pneumologista;

Proctologista;

Psiquiatra;

Reumatologista;

Urologista e

Terapeuta Ocupacional.

Cronograma do processo seletivo

11 até 26 de novembro: período de inscrição;

28 de novembro: publicação da lista preliminar de inscritos;

4 de dezembro: publicação da lista final de inscritos;

6 de dezembro: publicação do resultado preliminar;

13 de dezembro: publicação do resultado final.

