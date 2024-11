Mãe é presa após ameaçar jogar bebê em cachoeira, em Atalanta

Uma mulher foi presa após ameaçar matar o filho de um mês e o pai da criança na madrugada desta segunda-feira, 11, em Atalanta, no Alto Vale. Conforme o relatório da Polícia Militar, ela estaria embriagada e sob efeito de drogas.

Por volta das 3h25, a Polícia Militar foi acionada para a ocorrência de violência doméstica em Vila Grope. Porém, antes de chegar no local, encontraram os envolvidos caminhando na rua Lageado Águas Negras.

O homem que acionou os policiais estava com o filho de um mês no colo e caminhava junto com a mãe da criança. Segundo o relatório da PM, ela estaria alterada e fazia ameaças de morte a ele.

Segundo o relato do homem, ela estaria embriagada e, aparentemente, sob efeito de drogas. A mulher teria ameaçado jogar o bebê em uma cachoeira e tirar a própria vida. Por isso, o pai pegou o bebê e acionou a polícia.

Dentro da viatura, ela teria tentado se enforcar com as próprias roupas, por isso foi algemada. A mulher foi encaminhada à Central de Plantão Policial em Rio do Sul para os procedimentos cabíveis.

O Conselho Tutelar foi acionado e ficaram provisoriamente com a guarda do bebê. Nenhum dos envolvidos foi identificado e não há mais informações sobre o caso.

