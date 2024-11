Acibr promove jantar em Brusque na próxima segunda-feira para celebrar 90 anos

Na segunda-feira, 18, a Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr) comemora seus 90 anos com um jantar para diretores, associados, representantes de entidades e autoridades locais e estaduais, na Sociedade Santos Dumont.

Fundada em 2 de outubro de 1934, a Acibr é considerada uma das principais entidades de classe de Santa Catarina e, ao longo dessas nove décadas, fez a diferença não apenas para as empresas associadas, mas também para Brusque e região.

“Celebraremos com grande festa e alegria os 90 anos da Acibr. Será uma noite para relembrar toda a participação da Associação Empresarial no desenvolvimento de nossa região, seja no apoio ao poder público nas ações para melhorar a qualidade de vida da população, seja por ajudar a desenvolver as empresas associadas e seus colaboradores. Tenho certeza que será uma noite de muita alegria”, destaca o presidente da Acibr, Marlon Sassi.

Noite de homenagens

Para celebrar a data especial, o evento será repleto de homenagens. Serão homenageadas as empresas associadas à Acibr com mais de 90 anos de história: Colégio Cônsul Carlos Renaux; Colégio São Luiz; Hospital Azambuja; Têxtil RenauxView; Cine Gracher; Stoltenberg; e Livraria e Papelaria Graf.

A noite terá ainda homenagens para seis ações de destaque desenvolvidas com o apoio da Acibr ao longo dos anos: construção do Centro Empresarial, Social e Cultural de Brusque (Cescb); pavimentação da rodovia Antônio Heil; duplicação da rodovia Antônio Heil; criação do Observatório Social de Brusque; criação dos Núcleos Setoriais e a criação dos convênios de segurança pública.

Também serão homenageadas cinco ações realizadas pelos Núcleos Setoriais da Acibr: Festival Nacional da Cuca; criação do selo Vale das Toalhas; criação do evento Mulheres que Inspiram; luta pela construção da subestação de Botuverá e a criação dos festivais gastronômicos Temperô e Temperô na Praça.

O evento contará ainda com a entrega do Troféu InspirAcibr para o Centro Universitário de Brusque (Unifebe).

Saiba mais

O jantar de aniversário da Acibr é por adesão. O valor é de R$ 120 para associados e de R$ 130 para não associados. As bebidas não estão inclusas.

