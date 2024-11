Tribunal do Júri condena homem que tentou matar jovem com golpes de facão em Guabiruba

O Tribunal do Júri da Comarca de Brusque condenou um homem que tentou matar uma jovem com golpes de facão em Guabiruba a 12 anos de prisão. O crime aconteceu no dia 10 de abril de 2023.

A ação da 4ª Promotoria de Justiça de Brusque relata que o crime aconteceu por volta da 1h55, na rua Ida Emilia Fischer, no bairro São Pedro, em Guabiruba.

Na ocasião, a jovem retornava para uma confraternização após uma breve saída para comprar bebidas, acompanhada de um amigo, quando foi surpreendida pelo réu.

O agressor desferiu um golpe de facão pelas costas, próximo ao pescoço da vítima, e tentou novos ataques, que foram bloqueados por ela com os braços, resultando em lesões graves.

Algumas pessoas próximas a eles intervieram rapidamente, impedindo que o crime fosse consumado. A mulher foi socorrida e levada ao hospital, onde recebeu tratamento para os ferimentos.

Rixa com amigos da jovem

A motivação do ataque foi atribuída a uma rixa antiga entre o réu e amigos da vítima, além de um conflito pessoal com ela e seu irmão. A denúncia também menciona que o agressor hostilizava a jovem por sua orientação sexual.

Como sustentado pela Promotora de Justiça perante o Tribunal do Júri, o réu foi condenado por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Sentença

A pena de 12 anos deverá ser cumprida em regime inicial fechado. O réu teve negado o direito de recorrer em liberdade, em razão da gravidade do delito, do risco de reiteração criminosa – o acusado tem condenações anteriores por crimes de posse ilegal de arma de fogo e uma recente por tráfico de drogas – e do risco de fuga. Ele cumpre pena provisória.

Leia também:

1. Prefeitura de Brusque tem vagas temporárias para a Saúde; saiba como se candidatar

2. Bombeiros localizam corpo de criança que desapareceu em rio, em Rio dos Cedros

3. Menino de 5 anos que foi encontrado morto em tanque em Canoinhas é identificado

4. Sete pessoas são resgatadas após embarcação encalhar próximo à ilha em Balneário Camboriú

5. Noite de autógrafos: alunos do São Luiz apresentam livro sobre a história de Brusque



Assista agora mesmo!

Com história de superação, Celebration Beat foi casa de duplas sertanejas: