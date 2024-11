Professores da rede municipal de Brusque irão apresentar artigos em workshop, em Goiânia

Na próxima quinta-feira, 14, professores da rede municipal de Brusque participarão do 15º Workshop de Robótica Educacional (WRE), em Goiânia (GO) para apresentar seus projetos. O evento reunirá especialistas, pesquisadores e educadores em um intercâmbio de experiências com palestras, exposições e competições que trazem a inovação no ensino da Robótica Educacional e tecnologias digitais.

“Os artigos científicos, que serão apresentados no evento, foram desenvolvidos por professores de Brusque e abrangem temas que relacionam a robótica com a prática pedagógica e a melhoria do aprendizado nas escolas”, comenta a secretária de Educação, Franciele Mayer.

“Todos os artigos serão publicados na IEEE, um dos mais respeitados sites científicos do mundo, possibilitando que o trabalho realizado nas escolas de Brusque ganhe visibilidade global. Essa conquista destaca a importância da robótica como ferramenta pedagógica e a dedicação dos educadores em explorar novas metodologias para estimular o interesse e o desenvolvimento acadêmico dos alunos”.

Formação

A formação dos professores envolvidos no projeto é garantida pela Equipe LIRE, que oferece capacitações online e presenciais para monitores e docentes da pré-escola e do ensino fundamental. Com iniciativas como o Clube de Robótica Kids, Maker, Básico e Móvel, o Projeto Laboratório Itinerante de Robótica Educacional (LIRE).

Confira os artigos que serão apresentados no WRE 2024:

“Robótica como Ferramenta Auxiliar na Construção de Recursos Didáticos Lúdicos para a Literatura Infantil no Centro de Educação Infantil Emília Floriani de Oliveira”

Autoras: Vanessa Campeol Dierings e Édina Dors Leoni, do Centro de Educação Infantil Emília Floriani de Oliveira.

“O Uso Pedagógico da Estação Meteorológica Digital OnLine no Ensino de Matemática para Aluno do Primeiro Ano do Ensino Fundamental”

Autores: Marinalva da Costa Santos, Rogério Santos Pedroso, Amanda Marques Cavichioli e Catia Helena Soares Barni, da Escola de Ensino Fundamental Cedro Alto.

“Alunos do Clube de Robótica Criam a Maquete Interativa do Parque das Esculturas Ilse Teske”

Autores: Vanessa Lopes Sant’Ana, Venício Bottamedi e Graziela Maffezzolli, da Escola de Ensino Fundamental Georgina de Carvalho Ramos da Luz.

“Robótica Educacional Como Estratégia Metodológica Para Melhorar o Desempenho Escolar em Matemática”

Autor: Thiago Alessandro Spiess, da Escola de Ensino Fundamental Dr. Carlos Moritz.

