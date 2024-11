Menino que morreu após se afogar em rio, em Rio dos Cedros, é identificado

Foi identificado como Isaac Ruan de Araújo, de 9 anos, o menino que morreu após cair em rio em Rio dos Cedros no último sábado, 9, quando visitava os avós.

O menino era morador de Rodeio, a escola em que a criança frequentava emitiu uma nota de pesar. “É com profundo pesar que a Secretaria Municipal de Educação comunica o falecimento do aluno da Rede Municipal de Ensino, Isaac Ruan de Araújo. O estudante frequentava o 3° ano da EBM Rodeio Trinta e Dois”.

Familiares e amigos também prestaram homenagens nas redes sociais.

Caso

No sábado o menino escorregou e caiu no rio em Rio dos Cedro e foi levado pela correnteza. Os bombeiros foram acionados e começaram as buscas que duraram até a manhã desta segunda-feira quando o corpo foi encontrado.

O corpo encontrava-se abaixo da linha d’água sob tronco de árvore e pedras, a aproximadamente 700 m do ponto onde a vítima teria entrado na água.

Após encontrar o corpo da vítima, os bombeiros acionaram a Polícia Científica.

