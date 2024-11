Fanfarra da escola cívico-militar Paquetá representa Brusque em campeonato estadual

A Fanfarra da escola cívico-militar Paquetá participará, no próximo sábado, 16, do XVI Campeonato Estadual de Bandas e Fanfarras, que acontecerá em Schroeder, na região Norte de Santa Catarina.

Com uma grande responsabilidade e um momento especial para os integrantes, a fanfarra abrirá a programação do concurso, sendo a primeira corporação musical a se apresentar.

A equipe competirá na categoria Banda de Percussão Sinfônica Infantil, em que mostrará seu talento e dedicação ao público e aos jurados.

Projeto

O projeto da fanfarra é conduzido de forma voluntária por um grupo de professores entusiastas. São eles: Guilherme Alberto Rinaldi, Leonardo Henrique dos Santos, Larissa Freitas e Wilson Schmidt Junior. Juntos, o grupo dedica tempo e experiência para incentivar a música entre as crianças.

A fanfarra da Escola Cívico-Militar Paquetá volta a competir após um longo período de hiato, retomando sua tradição, marcada por conquistas e títulos no cenário estadual.

A expectativa é grande: em caso de vitória, a fanfarra garantirá a classificação para o campeonato nacional, que deve ser disputado em Santa Catarina, no ano de 2025.

Cerca de 20 bandas

Para a diretora da Escola Cívico-Militar Paquetá, Anivia Terezinha Otto, esta é uma oportunidade especial.

“Ver nossos alunos retornando aos campeonatos com tanto entusiasmo e dedicação é motivo de orgulho. Sabemos que o trabalho dos professores e o empenho dos estudantes vão fazer a diferença. Estamos na torcida para que este título venha para nossa cidade”, comenta.

Ao todo, cerca de 20 bandas de diversas regiões do estado participarão do evento, que é promovido pela Associação de Bandas e Fanfarras do Vale do Itajaí (Abafavi).

