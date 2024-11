VÍDEO – Adolescente de 17 anos desobedece ordem de parada da PMRv, tenta fugir e sofre queda no Oeste de SC

Um adolescente de 17 anos caiu de uma motocicleta durante uma tentativa de fuga da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) na SC-163, em Iporã do Oeste, no Oeste catarinense. O caso aconteceu por volta das 23h do domingo, 10. Ele foi detido por dirigir perigosamente uma moto e não possuir habilitação.

Durante a ação da PMRv foi avistada uma motocicleta Honda CG 160, com placas de São Miguel do Oeste, com dois ocupantes.

Tentativa de fuga

Após desrespeitar a ordem de parada, o condutor fugiu em alta velocidade, ultrapassou outros veículos em local proibido, transitou na contramão impedindo a passagem da viatura, e ao tentar saltar por uma lombada, perdeu o controle da moto e sofreu uma queda.

De garupa havia uma adolescente, de 15 anos, que também ficou levemente ferida. Foi constatado ainda que o adolescente não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Diante da situação, o condutor foi apreendido e a adolescente encaminhada para atendimento médico. A motocicleta foi apreendida e o proprietário poderá responder pelo crime de permitir a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada.

Assista ao vídeo:

