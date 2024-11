Mega da Virada 2024 tem valor estimado de R$ 600 milhões; saiba como fazer apostas

A Mega da Virada 2024 tem um valor estimado de R$ 600 milhões. As apostas podem ser feitas a partir desta segunda-feira, 11. O sorteio acontece dia 31 de dezembro.

O concurso especial da Mega-Sena, de número 2.810, tem estimativa de prêmio maior que o do ano passado, tornando-se o maior da história da Mega da Virada.

Quanto rende R$ 600 milhões na poupança?

Devido ao anúncio do prêmio da Mega da Virada 2024, os usuários começaram a buscar no Google “quanto rende R$ 600 milhões na poupança”. A Caixa informa que, se apenas um apostador ganhar todo o prêmio e aplicar o valor na poupança, ele receberá aproximadamente R$ 3,4 milhões no primeiro mês de rendimento.

A agência também destaca que o ganhador pode se hospedar por mais de dois anos no hotel mais caro do mundo, que cobra R$ 750 mil por diária. Além disso, o vencedor do prêmio principal pode comprar 1.430 carros superesportivos, como o Toyota GR Corolla feito no Brasil.

Prêmio não acumula

Assim como nos demais concursos especiais das Loterias Caixa, o prêmio principal da Mega da Virada não acumula.

Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de 6 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa (com o acerto de 5 números) e assim por diante, conforme as regras da modalidade.

Considerando todas as faixas de premiação da Mega da Virada, é possível que a premiação total aos ganhadores de todas as categorias seja superior a R$ 1 bilhão.

Como fazer as apostas

As apostas da Mega da Virada 2024 devem ser feitas com volante específico do concurso especial somente nos canais das Loterias Caixa, nas lotéricas, no site e aplicativo Loterias Caixa, além do internet banking Caixa, exclusivo para correntistas da Caixa.

Quanto custa a aposta da Mega da Virada?

O valor da aposta simples, com seis números, custa R$ 5.

Bolão Caixa

Para fazer um bolão da Mega-Sena, o apostador pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Em casos assim, as lotéricas cobram uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota. Além disso, o apostador pode comprar as cotas no portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa, com a mesma tarifa de 35%.

As Loterias Caixa oferecem o bolão como uma forma de aposta em grupo. O apostador só precisa preencher o campo específico no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na Mega-Sena, o preço mínimo dos bolões é de R$ 15. Entretanto, cada cota precisa ter um valor mínimo de R$ 6. O apostador pode fazer um bolão com no mínimo duas e no máximo 100 cotas. Ele também pode incluir no máximo dez apostas por bolão, desde que todas as apostas tenham a mesma quantidade de números de prognósticos.

