Um grupo de idosos do bairro Guabiruba Sul, em Guabiruba, participou, na última quarta-feira, 6, da capacitação do Projeto Somos + Digitais para a conscientização e capacitação de idosos sobre segurança digital. O evento foi realizado no salão da Igreja de Nossa Senhora Aparecida, no bairro Guabiruba Sul.

Com o objetivo de capacitar a população idosa da comunidade, o projeto visa orientar os participantes a identificar e prevenir golpes na internet. A apresentação e condução das atividades foram realizadas pelos estudantes da Uniasselvi Vanessa da Silva Nobre Hames, Eduard de Gois e Renato Hames, que ofereceram suporte e informações práticas sobre segurança online.

Durante o evento, os participantes receberam orientações sobre como reconhecer fraudes, estratégias de prevenção e dicas para navegar na internet de maneira mais segura, confiante e independente.

A iniciativa contou com a participação ativa dos conselheiros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI) de Guabiruba. Eles reforçaram a importância de programas como o Somos + Digitais para promover a proteção dos idosos no ambiente digital, além de incentivar a inclusão digital e a autonomia dessa faixa etária.

