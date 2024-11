Samae Brusque adota novo modelo de fatura a partir de dezembro

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Brusque vai implementar, a partir de 1º de dezembro, um novo modelo de fatura para os usuários. A principal diferença é que a leitura dos hidrômetros será realizada pelo profissional terceirizado no momento exato em que ele visita o imóvel, assim como já ocorre com outras prestadoras de serviço, como a Celesc. Com a mudança, a autarquia pretende oferecer mais eficiência e transparência no processo de faturamento.

Para dezembro, haverá um período de transição, com os usuários recebendo duas faturas. A primeira terá o modelo convencional, referente ao consumo do mês de novembro, com vencimento normal em dezembro. A segunda será no novo formato, referente ao consumo de dezembro, com pagamento previsto para janeiro.

“Durante esse mês de adaptação, o usuário vai receber um título convencional, como de costume, e um segundo título já no novo formato, com leitura simultânea”, reforça o diretor-presidente do Samae, Cláudio Adão Pereira,

Para Pereira, o novo sistema representa um avanço tecnológico significativo na forma de leitura de hidrômetros em Brusque. “Estamos trazendo mais eficiência e economia, além de um controle maior sobre as perdas.”

Os profissionais responsáveis pela leitura dos hidrômetros, que pertencem a uma empresa terceirizada, estarão devidamente identificados e autorizados pelo Samae.

